Saadet Partisi: Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret etmemesi eksiklik olur

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret etmemesinin eksiklik olacağını vurguladı.

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Millet ittifakı, dün Kılıçdaroğlu’nu aday olarak duyurdu.

Şu an en çok merak edilen konu ittifakın HDP desteğini alıp alamayacağı.

Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak ilan edilmesinin hemen ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan bu yönde umut veren bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu’na, “Hayırlı olsun. Görüşmeye bekliyoruz” diyen Sancar, ‘demokrasi’ gündeminde mutabık kalınırsa Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu akşam Habertürk yayınında, “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez” dedi.

Yine Habertürk’te konuşan Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, HDP’yle temasa ilişkin şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu pek tabii HDP’yi ziyaret edecektir. Etmemesi büyük eksiklik olur. Doğrusu HDP’nin telep edeceği şeyler demokrasidir, adalettir, huzurdur.”