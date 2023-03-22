Avrasya’nın son anketi: Erdoğan da ittifakı da kaybediyor

Avrasya Araştırma’nın son anketine göre ‘millet ittifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri yüzde 53,5 puanla kazanıyor.

Katılımcıların yanıtlarına göre seçim ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı bu kez yüzde 57’lik bir oranla kazanan oluyor.

Ankete göre cumhur ittifakı 38,9, millet ittifakı 43,9 paun ölçüldü.

Avrasya Araştırma son anket çalışmasının verilerini açıkladı. (Reuters)

Avrasya Araştırma şirketinin 12-17 Mart tarihleri arasında 2 bin 560 kişiyle ‘Cati Nuts’ (bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemiyle düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankette, “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcılar şu yanıtları verdi:

AKP: Yüzde 31,9

CHP: Yüzde 29,1

HDP: Yüzde 10,2

İYİ Parti: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 7

DEVA: Yüzde 2,1

TİP: Yüzde 1,6

Memleket: Yüzde 1,6

Yeniden Refah: Yüzde 1,5

Zafer: Yüzde 1

Saadet: Yüzde 0,9

Gelecek: Yüzde 0,8

Demokrat Parti: Yüzde 0,5

Diğer: Yüzde 1,3

Cumhurbaşkanlığı birinci turuna işkin anketteyse şu verilere ulaşıldı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 53,5

Tayyip Erdoğan: Yüzde 39,7

Muharrem İnce: Yüzde 2,9

Fatih Erbakan: Yüzde 2

Sinan Oğan: Yüzde 1,4

Doğu Perinçek: Yüzde 0,5

“Seçim ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?” şeklindeki soruya verilen yanıtlara göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı 14 puanla geçiyor.

Veriler şöyle;

Kılıçdaroğlu: Yüzde 57

Erdoğan: Yüzde 43

Editör notu: Bu ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’nin (WAPOR) araştırmalarda verilmesi gereken aşağıdaki bilgilere ulaşılamadı: