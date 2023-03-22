MetroPOLL yöneticisi: 2023’ün ilk üç ayının kaybedeni AKP

MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, “2023 yılının ilk üç ayının kaybedeni AKP, kazananı Memleket Partisi oldu” dedi.

Fotoğraf: AA

Millet ittifakının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden sonra yayımlanan anketler, Kılıçdaroğlu’nu Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de seçimin ikinci tura kalma ihtimali var.

Örneğin son MAK anketinin sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 47, Erdoğan yüzde 42, Muharrem İnce’nin de bulunduğu ‘diğer’ kategorisi yüzde üç oy alıyor. Geri kalan kesimse kararsız.

Bu nedenle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gibi isimlerin adaylıktan çekilmesi yönünde kamuoyu baskısı var.

Sencar, çıkarımlarını Twitter’dan yazdı: “2023 yılının ilk üç ayının kaybedeni AKP, kazananı Memleket Partisi oldu.”

Araştırmacı isim herhangi bir veri veya kaynak göstermedi.