MAK anketi: Kılıçdaroğlu 5 puan önde, kararsızların tamamına yakını HDP’li

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, düzenledikleri son ankette millet ittifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhur ittifakı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 puan önünde çıktığını açıkladı.

Kulat, katılımcıların yüzde 8’inin cumhurbaşkanlığı seçiminde kararsız olduğunu, bunun da tamamına yakınının HDP’li olduğunu da ekledi.

Son ankete göre HDP’liler belirleyici olacak. (HDP)

Habertürk canlı yayınında konuşan Kulat, ellerindeki son anket verisini şöyle açıkladı:

*‘Önümüzdeki seçimlerde kime oy vereceksiniz’ diye sorduğumuzda ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ diyenler yüzde 47, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyenler yüzde 42. Muharrem İnce’nin de içinde olduğu ‘Diğer’ kategorisindeki adaylarsa yüzde 3 olarak çıkıyor.

*(Cumhurbaşkanlığı adayları arasında) Kararsız seçmen de yüzde 8. Ama burada ilginç bir durum var; bu kararsızların neredeyse tamamına yakını HDP’li seçmen.

Geçen haftaki dört anket

Aksoy Araştırma’nın 8 Mart’ta yaptığı anket, yüzde 44,4 oy desteği olan Erdoğan’a karşı Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55,6 oy potansiyeli olduğunu gösterdi.

Aynı ankette millet ittifakının milletvekili seçiminden yüzde 44,1, HDP’nin yüzde 10,3 oy alabileceğini ortaya kondu. Öte yandan cumhur ittifakı temsilcileri AKP ve MHP’nin oy oranı yüzde 38,2 oldu.

ALF ve Piar

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından 6-7 Mart’ta ALF Araştırma tarafından yapılan ankette de benzer sonuçlar çıktı. Bu ankette Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 55,1, Erdoğan’ın oyu yüzde 44,9 olarak ölçüldü.

Piar Araştırma’nın 10 Mart’ta yayımlanan anketine göreyse Kılıçdaroğlu yüzde 57,1’le Erdoğan’ın yüzde 42,9’luk oy potansiyelinin çok ilerisinde görünüyor.

ORC

Bir başka anket şirketi ORC Araştırma’nın Kılıçdaroğlu’nun resmi olarak adaylığının açıklanması öncesine denk gelen 4-6 Mart tarihlerinde düzenlediği araştırma sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 56,8, Erdoğan yüzde 43,2 seviyesinde.