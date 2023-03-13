Reuters dört anketi derledi: Erdoğan 10 puan geride

Geçen hafta yayımlanan anketleri derleyen uluslararası haber ajansı Reuters, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında 10 puan ileride olduğunu yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Seçimlere 62 gün kaldı. Muhalefetteki adaylık düğümü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olacağı, beş genel başkan ve CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağı bir formülle aşıldı. Araştırma şirketleri bu görüntünün muhalefet lehine anketlere yansıdığını bildiriyor.

Geçen haftaki anketler

Aksoy Araştırma’nın 8 Mart’ta yaptığı anket, yüzde 44,4 oy desteği olan Erdoğan’a karşı Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55,6 oy potansiyeli olduğunu gösterdi.

Aynı ankette millet ittifakının milletvekili seçiminden yüzde 44,1, HDP’nin yüzde 10,3 oy alabileceğini ortaya kondu. Öte yandan cumhur ittifakı temsilcileri AKP ve MHP’nin oy oranı yüzde 38,2 oldu.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından 6-7 Mart’ta Alf Araştırma tarafından yapılan ankette de benzer sonuçlar çıktı. Bu ankette Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 55,1, Erdoğan’ın oyu yüzde 44,9 olarak ölçüldü.

Piar Araştırma’nın 10 Mart’ta yayımlanan anketine göreyse Kılıçdaroğlu yüzde 57,1’le Erdoğan’ın yüzde 42,9’luk oy potansiyelinin çok ilerisinde görünüyor.

Bir başka anket şirketi ORC Araştırma’nın Kılıçdaroğlu’nun resmi olarak adaylığının açıklanması öncesine denk gelen 4-6 Mart tarihlerinde düzenlediği araştırma sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 56,8, Erdoğan yüzde 43,2 seviyesinde.

Reuters: AKP’ye destek azaldı

Anketlerde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın 10 puan önünde olduğu ve Meclis tablosunun da muhalefet lehine şekilleneceği görülüyor.

Bu tabloyu analiz haberine taşıyan Reuters, depremler sonrasındaki sürecin AKP’ye desteği azalttığını yazdı: ”Yükselen enflasyon ve halkın satın alma gücünün azaldığı ekonomik krizde kredibilite kaybının ardından Erdoğan en zorlu seçimiyle karşı karşıya bulunuyor. Geçen ay yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedeler de AKP’ye olan sadakatlerini sorguluyor.”

Uluslararası danışmanlık şirketi Teneo’nun başkanı Wolfango Piccoli, Reuters’a değerlendirmesinde “Büyük ihtimalle Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na karşı saldırılarına başlayacağı bu dönemde hem CHP lideri hem de ittifak için bu performansı sürdürebilmek kritik önem taşıyacak” dedi.