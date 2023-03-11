Aksoy anketi: Kılıçdaroğlu 11 puan önde

Aksoy Araştırma’nın geçen hafta düzenlediği anketin sonuçlarına göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11,2 puan önünde.

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Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı ve böylece 2023 seçimleri resmen başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılamasına karar verdiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs’ta düzenlenecek.

AKP yüzde 31, CHP yüzde 28,4

Aksoy Araştırma’nın 26 ilde 1537 kişiyle düzenlediği ankette “Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” diye soruldu.

Sonuçlar ‘kararsızlar dağıtıldıktan sonra’ şöyle açıklandı:

AKP yüzde 31

CHP yüzde 28,4

İYİ Parti 12

HDP yüzde 10,3

MHP yüzde 7,2

DEVA yüzde 1,4

Saadet yüzde 1,4

TİP yüzde 1,1

Gelecek yüzde 0,9

Diğer yüzde 6,3

Kılıçdaroğlu 11,2 puan önde

Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinse şu sonuç paylaşıldı:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55,6

Tayyip Erdoğan yüzde 44,4

Araştırma sonuçlarını değerlendiren şirketin yöneticisi Ertan Aksoy şunları söyledi:

*AKP’deki düşüş trendi devam ediyor. Bununla birlikte CHP yeniden yüzde 28’in üstüne geldi.

*Adayın netleşmesi, büyük bir müzakere süreciyle birlikte muhalefetin tüm bileşenlerini kapsayan bir sonucun çıkması ve kampanyanın başlamasıyla birlikte muhalefette kısıtlı bir oy artışı görülebilir.

*Kılıçdaroğlu’nun 11 puan önde başlaması muhalefete büyük bir moral üstünlükle başlama imkanı verecek.

ORC anketi

ORC’nin 4 ile 6 Mart arasında 28 ilde 1850 katılımcıyla düzenlediği anketin sonucuna göre de Kılıçdaroğlu (yüzde 56,8) Erdoğan’ın (yüzde 43,2) 13 puan farkla önünde. O tarihte Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşmemişti.

Diken’e konuşan ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, millet ittifakında çıkan krizin, Kılıçdaroğlu’nu ilk turda seçtirecek bir fırsata dönüştüğünü söylemişti.

Türkiye Raporu

Türkiye Raporu da altılı masa adayının belli olmasından sonra ilk anketini bu hafta tamamlamıştı. Şirketin yöneticisi Can Selçuki sonuçları daha sonra açıklayacaklarını söylemiş ama “Muhalefet istediği heyecanı yaratmış görünüyor” diye de eklemişti.