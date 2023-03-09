Aday ilan edildikten sonra ilk anket: Kılıçdaroğlu ‘heyecan yaratmış’

Türkiye Raporu’nun altılı masa adayının belli olmasından sonra yaptığı ilk anket tamamlandı. Sonuçlara göre, “Muhalefet istediği heyecanı yaratmış görünüyor.”

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Muhalefetteki adaylık krizi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday; beş genel başkan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacağı bir formülle aşılmıştı.

ORC, 4 ile 6 Mart arasında 28 ilde 1850 katılımcıyla iki adaylı bir seçimde kimin kazanacağını araştırmıştı. Anket sonuçlarına göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu (yüzde 56,8) cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı (yüzde 43,2) 13 puan farkla yeniyor.

O tarihlerde Kılıçdaroğlu henüz aday ilan edilmemişti.

Aday belirlendikten sonra ilk anket

Bir anket de Türkiye Raporu yaptı.

Selçuki ön bilgi verdiği tweetinde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı geçtiğini ima etti: “Altılı masanın adayını belirlemesinden sonra yaptığımız ilk anket tamamlandı. Muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ve etrafındaki belediye başkanları kurgusuyla istediği heyecanı yaratmış görünüyor.”

Diken’in öğrendiğine göre anket 6 ile 9 Mart arasında yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı 6 Mart’ta ilan edilmişti.

Ankete 26 şehirden 2 bin kişi katıldı. Adayların oy oranıyla ilgili ayrıntılar hafta sonu açıklanacak.