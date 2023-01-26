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Yaramazlara biraz batar!

YSK’nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yeni başkanı Ahmet Yener oldu.

YSK başkanı belirlendi. (AA)

YSK’da görev süresi dolacak beş üyenin yerine yeni isimler belirlenmişti. Görev süresi dolan isimler arasında YSK Başkanı Muharrem Akkaya da bulunuyordu. Yeni üyelerle toplanan YSK yeni başkanını belirledi. Kurulun yeni başkanı Ahmet Yener oldu.


Yener aynı zamanda Sayıştay Başkanı Metin Yener’in abisi. Metin Yener, cumhurbaşkanlığı personel ve prensipler genel müdürü olarak da görev yapmıştı.

Görev süreleri doldu

Kanunen YSK’da üç yılda bir beş üye, diğer üç yılda da altı üyenin değişimini zorunlu. Ama 2018’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesinde YSK başkanı ve bazı üyelerinin dolmuş süreleri son dakika kararıyla uzatılmıştı.

Daha sonra İstanbul seçiminin ertelenmesine onay verenlerin de arasında bulunduğu, başkan dahil altı üyenin Ocak 2019’da dolan süresi 2020’ye, 2020’de dolanlarınsa Ocak 2023’e kadar uzatılmasını öngören düzenleme, torba yasaya eklenerek TBMM’den geçirilmişti.

YSK’da 2016’dan beri görev yapan, başkan Muharrem Akkaya, başkan yardımcısı Erhan Çiftçi, Cengiz Topraktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın’ın süresi bu ay doldu.

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