AKP, seçim yaklaşınca YSK ayarlarına sarıldı: İki alternatif belirlendi

Seçimin zamanında yapılma ihtimalinin yavaş yavaş ortadan kalktığına dair beklentilerin arttığı bu dönemde aralarında başkan Muharrem Akkaya’nın da bulunduğu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin ocakta görevi bitiyor.

AKP’nin bunun için iki alternatif üzerinde durduğu belirtildi.

AKP, YSK’ya beş üye ekleyebilir. (AA)

Kanunen YSK’da üç yılda bir beş üye, diğer üç yılda da altı üyenin değişimini zorunlu. Ama 2018’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesinde YSK başkanı ve bazı üyelerinin dolmuş süreleri son dakika kararıyla uzatılmıştı.

Daha sonra İstanbul seçiminin ertelenmesine onay verenlerin de arasında bulunduğu, başkan dahil altı üyenin Ocak 2019’da dolan süresi 2020’ye, 2020’de dolanlarınsa Ocak 2023’e kadar uzatılmasını öngören düzenleme, torba yasaya eklenerek TBMM’den geçirilmişti.

YSK’da 2016’dan beri görev yapan, başkan Muharrem Akkaya, başkan yardımcısı Erhan Çiftçi, Cengiz Topraktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın’ın süresi gelecek ay dolacak.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP’nin YSK’yla ilgili iki alternatif üzerinde durduğunu yazdı. Bunlardan biri süreleri uzatılan başkan ve üyelere bir yıl daha verilmesi.

Diğer seçenekse yeni üye belirlenip seçimin beş yeni üyenin de dahil olmasıyla yönetilmesi.

Bu durumda yeni YSK başkanı Yargıtay’dan, yardımcısıysa Danıştay’dan gelen üyeler arasından seçilecek.

Sarıkaya’nın aktardığı iddiaya göre Yargıtay’da çok sayıda aday adayı var. Sarıkaya bunu şöyle vurguladı: “Seçmen sayısından çok aday adayı var.”

Danıştay’daysa bir üyenin başkan yardımcılığı için adı geçiyor.