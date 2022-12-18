AKP ve MHP, erken seçim için kararlı: 30 Nisan veya 14 Mayıs

AKP ve MHP erken seçim için kararlı. AKP’nin seçim işleriyle ilgili yetkilisine göre seçimler 30 Nisan veya 14 Mayıs’ta yapılabilir.

Erken seçim için öne çıkan tarihler 30 Nisan ve 14 Mayıs. (AA)

Seçimin zamanından önce yapılması konusunda AKP ve MHP’de bir kararsızlığın kalmadığını söyleyen Habertürk yazarı Muhrrem Sarıkaya, Meclis’te muhalefet destek vermese de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla erken seçime gidileceğini yazdı.

AKP’nin geçirmek istediği anayasa teklifinin göz önünde bulundurulan Sarıkaya, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in teklifi şubat sonuna doğru TBMM’den geçirmeyi hedeflediklerini açıkladığını hatırlattı.

Sarıkaya, “Şubat sonunda geçer ve referandum ile sonuçlanırsa, nisan sonunda sandığın kurulması gerekiyor” diye de ekledi.

Seçim tarihi

‘AKP’nin konuyla ilgili etkin isimlerinden biriyle’ görüştüğünü kaydeden Sarıkaya, şöyle devam etti:

“14 Mayıs tarihi için beklentinin yüksek olduğunu ve ikinci turu da düşünerek ilk sandığı 30 Nisan olarak da planladıklarını belirtti.”

Sarıkaya’ya göre yetkili şunları kaydetti:

“Her ikisine göre tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu da bu konuda hazır. Eğer 30 Nisan olursa, ki planımız o yönde seçim takvimini 6 Mart’ta başlatırız, 55 günde tamamlanır. Eğer 14 Mayıs’ta ilk turu planlarsak da 20 Mart tarihi seçimin başlangıcı olur; bu durumda da 56 günde seçime gidilir…”