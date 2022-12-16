AKP’li Özlem Zengin: Seçimin mayısta olmasına erken seçim denmez

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçimin nisandan sonra olacağını, mayısta olmasınınsa erken seçim olarak nitelendirilemeyeceğini savundu.

Özlem Zengin ve Dicle Canova. Fotoğraf: CNN Türk

2023 seçimlerinin ne zaman olacağı tartışmaları devam ediyor.

Muhalefet, önceden erken seçim isterken seçimin normal zamanına yani Haziran 2023’e yaklaştıkça bu tavrından vazgeçti. İktidarınsa, asgari ücret zammı, EYT gibi yıl başında atacağı alım gücünü artırıcı hamlelerinin etkisini kaybetmemesi ve enflasyondan etkilenmemek için olabildiğince seçimi erkene çekeceği konuşuluyor.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN Türk’te Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı.

Zengin, seçim nisandan sonra olacağını, belki birkaç hafta öne çekileceğini belirterek şunları kaydetti:

“Seçim nisandan sonra olacak. Daha evvel yaptığımız kanundan istifade edebilmemiz için nisan ayını geçmemiz gerekiyor. Haziranla mayıs arasında bir aylık fark var. Mayısa gelmesi çok lüzumlu sebeplerle olacaktır. Ona da erken seçim denmez. Erken seçim bir yıl, bir buçuk yıl, altı aydır. Birkaç hafta olabilir ama mayısta yapmak ile haziranda yapmak arasında bir fark yok. Şu an net bir şey olmadığını için bir şey söylemeyeceğim. Ama birkaç hafta öne gelebilir gelirse de.”