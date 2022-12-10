Kulis: İktidar iki gerekçeyle 16 Nisan’da erken seçim istiyor

İktidar kulislerinde, iki sebepten dolayı 2023 seçimlerinin iki ay erken yapılmasının istendiği konuşuluyor.

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İktidar partisi kulislerinde son dönemde en çok konuşulan konu seçim takvimi.

Diken’e konuşan AKP’liler seçimin öne alınmasını beklediklerini söylerken, bunda yaz aylarına denk gelen hac mevsimi, Kurban Bayramı gibi etkiler göz önüne alınacak. Nisan ortasıyla mayıs sonları arasında bir dönemde seçim beklediklerini söyleyen AKP’liler, bu duruma ‘seçimin öne alınması’ adını veriyor.

Ankara kulislerinde geçen ay sonu yeni bir tarih de dile getirildi. Buna göre muhalefetin erken seçim için beklediği tarihler arasında 16 Nisan ağırlık kazanmaya başladı.

İki gerekçe

Sözcü’den Deniz Zeyrek, edindiği bilgilere göre AKP’nin iki nedenden ötürü 16 Nisan’da erken seçim istediğini yazdı.

Söz konusu gerekçeler şöyle:

* Hükümet ocakta asgari ücrete, emeklilere zam gibi alım gücünü artırıcı adımlar atacak. Baz etkisiyle de enflasyon düşecek. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden piyasaları rahatlatacak miktarda para gelecek. Ama bu gelişmeler, hazirana doğru fiyat artışlarından dolayı etkisini kaybedebilir.

* Seçim erkene alındığında altılı masa panikleyip aday belirleme işini aceleye getirebilir. Bu da Erdoğan’ın daha güçsüz bir adayla yarışmasını sağlayabilir.

Zeyrek’e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa, bu saatten sonra erken seçim olmayacağını belirterek seçimin zamanında yapılmasını talep ettiklerini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de benzer görüşü dile getirmişti.

Ayrıca Erdoğan’ın, iki dönemdir cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğünden dolayı seçimin zamanında yapılması durumunda hukuken yeniden aday olup olamayacağına dair tartışma da sürüyor. Zeyrek, CHP’yle İYİ Parti’nin, Erdoğan’ın hukuken yeniden aday olamayacağına inansa da bu meseleyi sorun etmeyeceğini öne sürdü.