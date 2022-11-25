Ankara kulisleri: Erdoğan’dan ‘son uyarı’, mayıs gibi seçim, Kılıçdaroğlu kararlı

ALTAN SANCAR

İYİ Partililer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘masadan kalk’ açıklamasını bir çağrıdan ziyade ‘son bir uyarı’ ve ‘yeni bir dönemin başlangıcı’ olarak yorumluyor. HDP’de İYİ Parti’yle yükselen ve düşen tansiyon sonrası ‘muhalefet arası polemikten kaçınma’ fikri öne çıkıyor. CHP’deyse gündem partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktaki kararlılığı. AKP, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la olası görüşmeye ilişkin formülleri tartışıyor.

İYİ Partililer: Üzerimize daha fazla gelecekler

Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Altılı masadan kalk” dediği açıklaması gündemdeki yerini koruyor. Kamuoyu açıklamayı ‘çağrı’ olarak değerlendirse de İYİ Partililerde farklı bir yaklaşım öne çıkıyor.

Parti kurmayları, Erdoğan’ın açıklamasını ‘son uyarı’ olarak değerlendiriyor. Kurmaylara göre, iktidar İYİ Parti’den ‘fazlasıyla rahatsız.’ Partilerinin merkeze ilerlediğini düşünen İYİ Partililer, Erdoğan’ın açıklamasının üzerlerine gelişin işareti olduğunu düşünüyor. İktidarın parti tabanıyla yönetimi arasında makas oluşturmak istediğini söyleyen İYİ Partili kurmay şunları kaydetti: “Erdoğan’ın açıklaması kendisi açısından son uyarı gibi görünüyor. Bundan sonraki aşamada çeşitli şekillerde üzerimize geleceklerini görüyoruz. Genel başkanımıza yargı eliyle iftira, bizi terörle ilişkili gösterme, bazı isimlere aleyhimize açıklama yaptırma ve daha fazlasını planlıyorlar. Çünkü bizim varlığımız onları rahatsız ediyor.”

‘Akşener’in dokunulmazlığı yok’

Erdoğan’dan Akşener’e ‘son uyarı.’ (DHA)

İYİ Partililerin iddiasına göre, önümüzdeki süreçte medya ve sosyal medya üzerinden başlatılması planlanan bir süreç işletiliyor. Kurmaylar, süreç içinde sık sık daha önce Erdoğan’ın dile getirdiği “Akşener’in dokunulmazlığı yok” sözlerinin duyulacağını, ama buna kimsenin ‘cesaret edemeyeceğine’ inanıyor.

Parti içindeki genel kanı, Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim döneminde en fazla hedef alacağı partinin kendileri olacağı yönünde. Partililer 2023 seçimlerinin önemini “Son adil seçim mi yoksa gerçek demokrasi mi kararı verilecek. Telaş bundan” sözleriyle anlattı.

HDP muhalefetle polemikten kaçınacak

AKP’yle görüşme sonra Akşener HDP’ye yüklenmişti. (Twitter)

AKP’nin anayasa değişiklik teklifi için HDP grubunu ziyaret etmesi sonrası Akşener ve partinin eş genel başkanları arasında karşılıklı açıklamalar olmuştu. Yükselen tansiyon sonra düşmüştü.

Muhalefet partileri arasındaki polemiğin siyasete bir katkısı olmadığını düşünen HDP’de ‘sataşma oldukça gerekli cevabı verelim, ama karşılıklı polemiklerden uzak duralım’ eğilimi ortaya çıkmış durumda.

Söz konusu eğilim yalnızca İYİ Parti ve Akşener’e ilişkin olmaktan ziyade tüm muhalefet partilerine yönelik.

CHP’nin gündemi Kılıçdaroğlu

İmamoğlu son dönemde ‘hareketlendi.’ (Reuters)

CHP içinde Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığı konuşulmaya devam ediyor. Son dönemde kamuoyunda ve basında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı da duyuluyor. CHP’li kurmaylar, genel başkanlarının adaylık konusunda kararlı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

İmamoğlu’nun ‘geleceği olan bir siyasetçi’ olduğunu söyleyen partili bir kurmay, şunları söyledi: “Genel başkanımız ortak adaylık noktasında kararlı, hatta çok kararlı duruyor. Elbette kararı masa verecek ve buraya kendisini dayatma pozisyonuna düşmeyecek. Lakin, CHP’nin önereceği adayın Kılıçdaroğlu olacağından kimsenin şüphesi olmasın.”

İmamoğlu için “Son dönemde hareketlilik var” tespiti gelse de bunun çeşitli düzeylerde temaslarla ‘beklenen adaylık krizine’ dönüşmeden konuşulacağı belirtiliyor. CHP’liler sanılanın aksine parti genel merkeziyle İmamoğlu arasında bu konuda doğrudan diyalog olduğunun altını çiziyor.

Seçimler ‘öne alınacak’

İktidar partisi kulislerinde hem Esad’la olası görüşmenin formüle ediliş biçimi hem de seçim takvimi konuşuluyor.

AKP’liler seçimin öne alınmasını beklediklerini söylerken, bunun ‘erken seçim’ olmayacağını ısrarla vurguluyor. Partililere göre, yaz aylarına denk gelen hac mevsimi, Kurban Bayramı gibi etkiler göz önüne alınacak. Nisan ortasıyla mayıs sonları arasında bir dönemde seçim beklediklerini söyleyen AKP’liler, bu duruma ‘seçimin öne alınması’ adını veriyor.

Esad’la görüşme

Erdoğan, Esad’a teklifini iletmişti. (AA-Reuters)

Öte yandan Bahçeli’nin çağrısı ve Erdoğan’ın yeşil ışığıyla Esad’la görüşmenin nasıl olacağı da AKP içinde tartışılıyor. Parti içinde öne çıkın fikir, bu görüşmenin ‘barışmaktan ziyade konuşma’ olacağı şeklinde. AKP’li bir kurmay, şunları söyledi: “Esed ile barışmamız söz konusu değil, yaptıklarını unutacak değiliz. Lakin Türkiye’nin üzerine sığınmacı ve sınır güvenliği yükünün alınması hedefimiz var. Bu nedenle kuvvetle muhtemel üçüncü bir ülkede görüşme zamanı gelince olabilir. Zaten diplomatlar ve istihbarat yetkilileri görüşüyor.”

Kurmay, zamanlamanın ‘görüşmelerden çıkacak sonuca’ bağlı olduğunu söyleyerek, önceliklerinin uygun şartların yaratılması olduğunu belirtti. İlk temas olmadan Erdoğan’ın başkent Şam’da Esad’la görüşme ihtimalinin de ‘bu aşamada’ gerçekçi olmayacağını düşünüyor.