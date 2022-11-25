Ankara’da erken seçim senaryoları: ’16 Nisan’ diyenler var

Erken seçim tartışmaları devam ederken, Ankara’da yeni bir tarih dile getiriliyor. Buna göre muhalefetin erken seçim için beklediği tarihler arasında 16 Nisan ağırlık kazanmaya başladı.

Erken seçim için ağır basan tarih 16 Nisan (AA)

Haziranda yapılacağı söylenen seçimin tarihi öne çekilmek istense dahi, AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘seçim yasası’nın geçerli olabilmesi için 6 Nisan’dan sonraki bir tarihin belirlenmesi gerekiyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden resmen aday olabilmesi için ‘iki dönem’ kuralı nedeniyle seçimin öne alınması gerektiğine dair tartışmalar da yürütülüyor. Bu tartışmalara göre, erkene alınırsa seçimin 6 Nisan-18 Haziran tarihleri arasında yapılması en yüksek ihtimal olarak görülüyor. Ancak ÖSYM’nin YKS sınavının takvimini 17-18 Haziran olarak belirlemesi seçimin tarihine ilişkin tartışmaları körükledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ÖSYM’nin tarihi değiştirebileceğini söylese de Ankara’da ‘erken seçim’ çanları çalınıyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya göre muhalefetin konuya yaklaşımı mayıs, hatta Ramazan’ın başlamasının bir gün öncesine yönelik. Burada 16 Nisan tarihi öne çıkıyor.

İsmini vermediği bir muhalafet temsilcisinin “16 Nisan’da seçim yapılır, akşamında da oruca kalkılır; AK Parti bunu arzuluyor olabilir” dediğini aktaran Sarıkaya, “Yeni kuralların uygulaması 6 Nisan’dan itibaren geçerli olacağı için bu tarihte seçimin yapılmasında bir sakınca yok” diye de ekledi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da uzun süredir beklentilerinin bu yönde olduğunun altını çizerken, “(İktidarın seçimi) mayısta yapma yönünde bir eğilimi var…” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da seçimin öne alınmasına yönelik beklentilerinin olduğunu kaydetti: “Cumhurbaşkanı seçim kararını alabilir.”

İkinci tur hesaba katılırsa…

Muhalefetin, nisan veya mayıs için TBMM’den alınacak bir karara desteğe sıcak bakmadığını savunan Sarıkaya, muhalefetten aldığı yaklaşımları şöyle aktardı: “‘Erdoğan’a neden bir dönem daha hak verelim’ yaklaşımı sergiliyor. Erken seçim kararını cumhurbaşkanının almasını istiyor… Özetle seçimin tarihinin 18 Haziran’dan önceye alınması sınavdan daha zor bir sürecin işlemesini de beraberinde getiriyor… Dolayısıyla ikinci tur ihtimali de göz önüne tutularak YKS’nin 18 Haziran’ın önüne alınması ihtimali daha güçlü görülüyor.”

AKP’ye giden yazı: Seçimler iki ay öne çekilebilir

AKP Genel Merkezi’nden il yönetimlerine yazı gönderildiği, bunu okuyan teşkilat üyelerinin yazıyı ‘erken seçime hazırlık’ diye yorumladığı belirtilmişti. Buna göre aday olacak il ve belediye başkanlarının aralık sonuna kadar istifa etmesi istenirken, seçimlerin iki ay öne çekilebileceği de öne sürülmüştü.