AKP’den il yönetimlerine yazı: Teşkilat ‘erken seçime’ yormuş

AKP Genel Merkezi’nden il yönetimlerine yazı gönderildiği, bunu okuyan teşkilat üyelerinin yazıyı ‘erken seçime hazırlık’ diye yorumladığı belirtildi.

Buna göre aday olacak il ve belediye başkanlarının aralık sonuna kadar istifa etmesi istenirken, seçimlerin iki ay öne çekilebileceği de öne sürüldü.

AKP, gelen yazıyı ‘erken seçime’ yormuş (AA)

Haziranda yapılacağı söylenen seçimin tarihi öne çekilmek istense dahi, AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘seçim yasası’nın geçerli olabilmesi için 6 Nisan’dan sonraki bir tarihin belirlenmesi gerekiyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden resmen aday olabilmesi için ‘iki dönem’ kuralı nedeniyle seçimin öne alınması gerektiğine dair tartışmalar da yürütülüyor. Bu tartışmalara göre, erkene alınırsa seçimin 6 Nisan-19 Haziran tarihleri arasında yapılması en yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Teşkilatlara ‘erken seçim’ yazısı

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in aktardığına göre AKP teşkilatına genel merkezden bir yazı gönderildi.

Bu yazıda milletvekili adayı olmak isteyen belediye başkanları ve il başkanlarının aralık sonuna kadar istifalarını vermelerinin istendiği belirtildi.

Aydemir’in yazdığına göre parti teşkilatı bunu, seçimin bir-iki ay öne alınabileceğine yordu.

‘Erken seçimden değil, takvim ve şartlar gereği öne alınacak seçimden söz ettiğini’ belirten Aydemir, normal şartlarda ‘haziranda hacıların oy kullanamayacak olmaları, Kurban Bayramı, yaz aylarına girilmiş olması’ gibi nedenlerden dolayı seçimin mayısta yapılmasının planlandığını ama seçim için yeni bir tarih seçildiğini öne sürdü.

Seçimin nisan-mayıs arasında yapılabileceğini vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti: “23 Mart-21 Nisan arası Ramazan ayı ve sonrasında Ramazan Bayramı var. Eğer Ramazan ayında seçim yapılmayacaksa ve propaganda sürecinin Ramazan ayına denk gelmesi istenmiyorsa, seçim takviminde bir değişiklik gerekiyor. Ayrıca 29 Haziran’da Kurban Bayramı kutlanacak. Seçim ikinci tura kalırsa Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk geliyor. Bir de böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla şartların zorlamasıyla ya mart sonu ya da nisan-mayıs arasında bir tarihte seçime gidilmesi söz konusu olabilir.”

Anayasa değişikliği çalışmasının da Meclis’ten geçeceği konusunda ‘umutlu’ olduğunu söyleyen Seçim tarihi için 18 Haziran 2023’e işaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, şunları söylemişti: “Zaten bizim siyasi partiler, milletvekili seçimleri ve seçim mevzuatına ilişkin kanunlarda yaptığımız düzenlemelerin uygulanabilmesi için yürürlükten itibaren 1 yıl geçmiş olması lazım. O tarih de 6 Nisan. Dolayısıyla 6 Nisan’dan önce böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Seçim inşallah 18 Haziran 2023’te yapılacak.”