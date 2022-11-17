AKP, hiç referandum hesabı yapmamış: ‘Seçim inşallah 18 Haziran’da’

Seçim tarihi için 18 Haziran 2023’e işaret eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, anayasa değişikliği çalışmasının da Meclis’ten geçeceği konusunda ‘umutlu’.

Yazıcı, değişikliğe muhalefetin ‘Hayır‘ oyu vermesi durumunda referanduma gidilip gidilmeyeceği konusunda da ‘hiç düşünmedikleri‘ni öne sürdü.

Hayati Yazıcı: Seçim tarihi 18 Haziran. (Fotoğraf: AA)

Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenen siyasi ve hukuki işler il başkanları toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa değişikliğinin Meclis’in onayına ne zaman sunulacağına ilişkin soru üzerine Yazıcı, çalışmanın aşağı yukarı tamamlandığını ve önümüzdeki hafta Meclis’e sunulabileceğini söyledi.

Yazıcı, teklifin imzalanıp Meclis Başkanlığına sunulma takviminin henüz netleşmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bir zamanlama mülahazasıyla, bir kaçamak şeklinde belki bu tekliften uzak durmaya çalışanlar var ama Meclis’te komisyonda ve genel kurul çalışmalarında, ben de Sayın bakan (Adalet Bakanı Bekir Bozdağ) gibi düşünüyorum, muhalefet partilerinin de bu teklife destek vermek suretiyle 400’ün üzerinde yani anayasa gereği referanduma götürme koşullarını da aşacak, referandumsuz geçişi sağlayacak şekilde bir destek alacağı kanısındayım, bunu da göreceğiz.”

‘Seçim 18 Haziran 2023’te’

Yazıcı, anayasa değişikliğine muhalefetin destek vermemesi durumunda farklı bir yol haritasını hiç düşünmediklerini ve konuşmadıklarını iddia etti.

Yazıcı, erken seçim yapmayı gerektirecek hiçbir olgunun olmadığını savunarak, şunları kaydetti: “Zaten bizim siyasi partiler, milletvekili seçimleri ve seçim mevzuatına ilişkin kanunlarda yaptığımız düzenlemelerin uygulanabilmesi için yürürlükten itibaren 1 yıl geçmiş olması lazım. O tarih de 6 Nisan. Dolayısıyla 6 Nisan’dan önce böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Seçim inşallah 18 Haziran 2023’te yapılacak.”

‘Üç dönem’ kuralı

Yazıcı, AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda üç dönem kuralına yönelik değişikliğin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruyu, “Bu konu gündem olup MKYK’nin gündemine gelirse kullanım o zaman olur. Seçim konusu, adaylık konusu partinin, MKYK’nin gündemine gelir, geldiği zaman da bu konular konuşulur. Henüz öyle bir gündem olmadı. Seçime daha altı-yedi ay var, böyle bir durum yok” diye yanıtladı.