Bozdağ duyurdu: Anayasa teklifi ‘muhtemelen’ haftaya sunulacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı’na sunacağız” dedi.

Fotoğraf: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,Anayasa değişikliği teklifi için önümüzdeki haftaya dikkat çekti. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘başörtüsüne anayasal düzenleme’ için Meclis’te AKP grubunu harekete geçirmesinin üzerinden 42 gün geçmesine rağmen henüz herhangi bir adım atılmış değil.

Erdoğan 16 gün önce de teklifin bir haftaya Meclis’e sunulacağını söylemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise 22 gün önceki açıklamasında teklifin hazır olduğunu belirtmişti.

Bugün de konuşan Bozdağ, yeni bir tarih verdi: “Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı’na sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum.”