Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi: YSK başkanı çoktan çalışma yaptırmış

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olamayacağı konusuyla ilgili çalışma yaptırdığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaları aşmak için iktidarın 18 Haziran 2023’te düzenlenecek genel seçimleri öne çekebileceği iddia ediliyor.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’a konuşan Akkaya, konunun YSK’nın önüne resmi olarak gelmediğini bu nedenle de kurumsal olarak henüz bir çalışma yapılmadığını söyledi. Akkaya bu konuyu soran partilere de görüş bildirmediklerini söyledi.

Akkaya, “Ancak ben kendime göre bir çalışma yaptırdım. Kurul üyeleriyle paylaşmadım. Konu YSK önüne gelir gelmez, bakacağız. Belki aday olmaz, belki başka bir şey olur… Cumhurbaşkanı, resmen adaylığa başvurmadan bu konuyu değerlendiremiyoruz” dedi.

Kanaat oluşmuş

YSK başkanı, “Peki, Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili bir kanaatiniz oluştu mu” sorusunaysa “Bir kanaatim var. Bu konuyu anayasa hukukçusu olan, güvendiğim bir arkadaşımla istişare ettim. Araştırdık. Görüşüm oluştu. Bununla ilgili sürekli yazılanları okuduk” yanıtını verdi.

‘İmamoğlu’yla ilgili açıklamalar kişisel görüşlerim’

İmamoğlu’nun adaylığı konusundaki açıklamalarıyla ilgili “Açıklamam ihsas-ı rey değil. Çünkü YSK gündemine gelmiş bir konuyla ilgili konuşmadım. Tamamen kişisel görüşlerim” diyen Akkaya, bu açıklama konusunda diğer YSK üyelerinin haberi veya onayı olmadığını belirtti.