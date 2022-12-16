YSK başkanı: İmamoğlu, cezası kesinleşirse seçimi kazansa bile mazbatayı alamaz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, siyasi yasak ve hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili “Adayken ceza alırsa adaylığı adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez” dedi.

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İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. İstinaf cezayı kesinleştirir Yargıtay da onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Karardan sonra İmamoğlu’na hem sosyal medyadan hem de Saraçhane’den büyük bir destek geldi. Bunun üzerine İmamoğlu’nun ‘altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayı olabileceğine ilişkin bir gündem oluştu. Böyle bir durumda cezası kesinleşirse sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin YSK başkanından açıklama geldi.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, konuya dair soruyu şöyle yanıtladı: “Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez.”

Akkaya, “Adayken ceza alırsa adaylığı düşmez mi” sorusunuysa şöyle yanıtladı: “Adayken ceza alırsa adaylığı adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. Bunun yaşanmış örnekleri de var. Mesela en son Ceylanpınar Belediye Başkanı 2019’da seçilmişti ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik. Muhtarlık seçimlerinde de bu sıklıkla yaşanabiliyor.”

Akkaya, bu durumda mazbatayı ikinci en çok oyu alana verdiklerini söyledi.

Seçimden sonra kesinleşirse dokunulmazlık devreye giriyor

YSK başkanı, Par’ın “Mahkeme kararı seçim sonrası kesinleşirse ne olur” sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Öncelikle o durumda olay bizden yani YSK’dan çıkmış oluyor. Karar mercii TBMM’dir. Fakat Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu olduğu için etkilenmez, dönem sonuna bırakılır. Milletvekillerinin de çok başına geliyor biliyorsunuz. Anayasa’daki istisnai hükümler dışında milletvekilliği düşmüyor.”

Diken’e konuşan AKP’li bir isim “İmamoğlu’nun seçime girip giremeyeceğine karar verecek olan da yüksek bir mahkeme olan YSK olacak” demişti.