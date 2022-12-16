Reuters analizi: İmamoğlu’na ceza aday konusunda açmaz yaratabilir

Alım gücünün düştüğü yüksek enflasyon ortamında seçimlere hazırlanan muhalefetin, 20 yıldan fazla iktidarda olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı hala adayını belirlememesi seçmende güveni azaltıyor.

Reuters, anketlerde ismi önde çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın adaylık konusunda açmaz yaratabileceğini yazdı.

İmamoğlu kararı ‘altılı masa’da yeni belirsizlik yarattı. (CHP)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme dün İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak getirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2023 Haziran ayında yapılması beklenirken, seçimin daha erken bir tarihte gerçekleşebileceğine yönelik beklenti de sık sık medyada yer alıyor.

En son MetroPOLL Araştırma tarafından yayınlanan araştırmaya göre, kasımda Erdoğan anketlerde yüksek çıkan bir senaryoya göre yüzde 44,5 oy potansiyeline sahip. Anketteki aday senaryosuna göre Erdoğan, AKP’nin elinden uzun yıllar sonra belediye başkanlığını alan Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu‘nun karşısında daha düşük bir oy oranına sahip görünüyor. Ancak seçimlerde belirleyici rol oynayacağı değerlendirilen HDP’nin Yavaş’a olumsuz baktığı vurgusu sık sık yapılıyor.

Belirsizlik yarattı

Muhalefetin geniş bir kesimini bir araya getiren ‘altılı masa’nın adaylarını açıklamamış olması, adayın belirlenmesi konusunda masadaki partiler arasında bir sorun olup olmadığını da gündeme getirmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, altı partinin hiçbir şekilde cumhurbaşkanı adayını gündeme almadığını belirterek, “A kişisi veya B kişisini aday olarak açıklamak Erdoğan’ın eline bir koz vermek olur. Erdoğan’ın karşısında bir kişinin aday olarak çıkmasını, yani Erdoğan’ın karşısında X kişisinin olmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Erozan, “Aralık ayının sonuna doğru bir yol haritası açıklayacağız ve yol haritasına en uygun kişi aday olarak seçilecek, muhtemelen bu ocak başında olur” dedi.

İmamoğlu’na ceza yeni bir açmaz

Yüzde 20’nin üzerinde dalgalanan oy potansiyeli ile muhalefette en yüksek oya sahip olan CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birbirinden farklı partilerin buluşmasını sağlayarak ‘altılı masa’yı oluşturdu. CHP yönetimi, masaya liderlik etmesiyle ‘kitleleri bütünleştirici’ olması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun adaylığında kararlı görünüyordu. Ancak analistlere göre, İmamoğlu’nun aldığı ceza adaylık konusunda yeni bir açmaz yaratabilir.

‘Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu istiyor’

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, İmamoğlu’ya ilgili çıkan cezanın beklenen bir karar olduğunu belirterek, “Erdoğan’ın, rakibini belirlemek isteyecek bir lider olduğunu düşünmeleri lazım. İmamoğlu’nun yolunu bir şekilde kapatacaktı. Dolayısıyla bunu görüp önceden İmamoğlu’nu aday gösterselerdi, İmamoğlu sahneden mahkeme kararı gereği diskalifiye olduğunda, bir mağduriyet ortaya çıkacaktı, bu mağduriyet sonraki adaya bir miktar avantaj sağlayabilirdi” dedi.

Sencar en güvenli yolun İmamoğlu’nun yanına bir aday daha koyarak adaylığı şimdiden en kısa sürede açıklayıp kampanya yapmalarını sağlamak olduğunu belirterek, “Eğer İmamoğlu’na seçim öncesinde yasak getirilirse zaten yedek bir adayımız var, onun üzerinden gidilir… Eğer böyle bir aday koymazsanız, yine Erdoğan’ın istediğini yapmış olursunuz” diye konuştu.