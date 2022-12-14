İmamoğlu’na iki yıl yedi ay hapis: ‘Siyasi yasak’ süreci başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında başkana iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa bir günlüğüne cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Fotoğraf: İBB

17:52 Karar açıklandı. İBB başkanına iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

17:31 Hüküm için yaklaşık yarım saatlik bir ara verildi.

17:27 Avukatlara son sözleri soruldu. Avukat Kemal Polat “Bu yargılamanın adil bir şekilde sonlanmasını umut ediyorum. Umarım beni mahcup edersiniz” dedi. Avukat Gökhan Günaydın’sa “Gerçek yürüyor ve onu hiçbir şey durduramaz” dedi.

16:10 İBB başkanının avukatı Kemal Polat’ın talebi üzerine hakim, duruşmanın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle kayıt alınması için talimat verdi. SEGBİS kaydı açıldı.

16:09 İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, şimdiye kadar söylediklerini tekrar ettiğini söyledi. Polat, Abdulkadir Selvi’nin 8 Nisan 2019 tarihli yazısını ve Soylu’nun ‘seçimlerin yenilenmesi gerektiği’yle ilgili sözlerini dosyaya sundu ve “Daha fazla konuşmaya gerek duymuyorum, umarım beni mahçup edersiniz” dedi.

16:04 Hakim ve savcı salona geldi. Duruşma yeniden başlıyor.

13:10 Avukatların esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşmaya saat 16’ya kadar ara verildi. Son savunmalardan sonra hüküm açıklanacak.

13:08 Avukat Kemal Polat, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için makul bir süre istedi. Avukat Gökhan Günaydın da Türk Ceza Kanunu’nu hazırlayan kişilerin hazırladığı mütalaanın savcının mütalaasıyla taban tabana zıt olduğunu söyleyerek süre istedi. Hakim Komşul, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için yeterli sürenin bulunduğunu belirterek talebi bir kez daha reddetti.

12:58 Hakim Komşul, avukatların yazılı beyanda bulunmak için istedikleri süre talebini de reddetti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

12:56 Hakim Komşul, uzman tanık olarak dinlenmesi istenen hukukçuların tanık olarak dinlenmesinde ‘yarar olmadığını’ belirterek talebi reddetti. Soylu’nun tanık olarak dinlenmesi talebi de ‘konuşmalarının dava açıldıktan sonraki süreci ilgilendirmesi ve mahkemenin önüne gelen davayla bağlı olması’ gerekçeleriyle reddedildi.

12:53 Duruşma savcısı Furkan Okudan, geçen celselerde taleplere ilişkin mütalaaların gerekçelerinin tutanaklarda olduğunu söyledi. Savcı Okudan, dosyaya sunulan hukuki mütalaanın da incelendiğini kaydetti. Okudan, uzman tanık olarak dinletilmesi istenen hukukçuların görüşlerinin raporda yer aldığını aktardı ve soruşturmanın derinleştirilmesine dair bir talebinin olmadığını söyledi. Soylu’nun tanık olarak dinlenmesi isteğine yönelik de bir derinleştirme talebinin olmadığını belirtti.

Soylu’nun tanık olarak dinlenmesi talep edildi

12:38 İmamoğlu’nun ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğu açıklaması üzerine Soylu’nun yaptığı açıklamanın bulunduğu CD mahkeme salonunda dinlendi. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, Soylu’nun tanık olarak dinlenmesini talep etti.

12:26 Tanık beyanlarından sonra hakim Komşul, İmamoğlu’nun avukatlarının sunduğu bilimsel mütalaaları incelediklerini söyledi, ancak daha sonra mahkemede okumaya başladı. Avukat Kemal Polat’ın araya girmesi üzerine mütalaanın sonuç kısmına atladı.

12:05 İmamoğlu’nun 2013’ten bu yana siyasi danışmanı ve kampanya yöneticisi olduğunu söyleyen Necati Özkan da Soylu’nun hedef aldığı Strasburg’taki toplantıyla ilgili bilgiler verdi. Özkan, bu toplantıya Kocaeli ve İzmir gibi çeşitli belediye başkanlarının olduğu 14 kişilik bir heyetin de davetli olduğunu söyledi. Özkan, konuşmasından sonra AKP’li Kocaeli Belediye Başkanı olmak üzere Türkiye heyetinin ve çok sayıda Avrupalı siyasetçi konuşma için İmamoğlu’na teşekkür ettiğini aktardı.

Ongun: Bütün açıklamalar siyasilere yönelik

11:55 Ongun, şunları söyledi: ”Bir toplantı esnasında çok sayıda gazeteci arkadaşımız sabah saatlerinde Soylu’nun yaptığı açıklamada İmamoğlu’na ‘ahmak’ dediğini hatırlattı. İmamoğlu’nun yanıt verip vermeyeceğini sordular. Ben de başkana sordum. O da ‘Bu çok yakışıksız bir ifade, yanıt verelim’ dedi. Ben de gazeteci arkadaşları arayıp davet ettim. Onlar da sordukları soruda Soylu’yu işaret etti. Açıklamanın ardından toplantıya devam ettik. Başkana ‘Bakana acaba ağır mı konuştunuz’ dedim. O da ‘Az bile’ dedi. O dönem yaptığı bütün açıklamalar siyasilere yöneliktir.”

11:50 Mahkeme Murat Ongun ve Necati Özkan’ın tanıklığını kabul etti. Murat Ongun huzura alındı.

11:49 Avukatlar, dava dosyasıyla ilgili mütalaa hazırlayan hukukçuların ve Murat Ongun ve Necati Özkan’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Avukat, Soylu’nun yaptığı açıklamayla hakaretin kendine yapıldığını söylediğini ve şikayette bulunduğunu da hatırlattı.

11:32 Hakim Mehdi Komşul, bir önceki celse yapılan reddi hakim talebinin reddedildiğini açıkladı. İmamoğlu’nun avukatları, reddi hakim itirazının Ceza Muhakemesi Kanununun 31’inci maddesine göre bir kez daha ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Hakim, itirazın daha önce sonuçlandırıldığını, yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

11:30 Adliye binası içinde çevik kuvvet polisleri ve özel güvenliklerin yoğun güvenlik tedbiri aldığı duruşma oldukça küçük bir salonda yapılıyor. Salonun yetersizliği nedeniyle çok sayıda avukat ve gazeteci salona girmekte güçlük yaşadı. Birçok gazeteci yerde oturarak duruşmayı takip etmeye çalışıyor.

Davadaki süreç nasıl gelişti?

Yerel seçimlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ahmak’ ifadelerine İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtını vermesi sonrası dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

Haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmalar ertelenmişti.

11 Kasım’daki duruşmada hakim de ”Sözlerin muhatabı Soylu” dedi. Hakimin savcıdan esas hakkında mütalaa istemesi üzerineyse avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Savcıysa mütalaasında İmamoğlu hakkında en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi.

Üst mahkeme olan Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu’nun avukatının yaptığı reddi hakim talebinin reddine karar verdi.