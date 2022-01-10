İmamoğlu ‘savundu’: ‘Ahmak’tan kastı Soylu’ymuş

Yüsek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada savunma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kullandığı ‘ahmak’ kelimesinin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: İBB/AA

Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede o dönemki YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor. YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydediliyor. Yenilenen seçimde İmamoğlu’nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın toplantısında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu’nun, ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret’ suçundan bir yıl üç ay 15 günden dört yıl bir aya kadar cezalandırılması isteniyor.

Yargılanmasına devam edilen İmamoğlu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde celse arasında açılan duruşmada hakim karşısına çıktı.

‘Bana kullanılan ahmak kelimesine karşı kullandım’

İBB başkanı şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı’nın şahsıma yönelik açıklamalarında ‘ahmak’ kelimesini kullanması var. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur, dolayısıyla bana kullanılan bu ‘ahmak’ kelimesine karşılık olarak kullanılmış bu ‘ahmak’ kelimesidir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı’dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir, bu tarz cümlelerin hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür.”

‘YSK üyelerine yönelik beyanda bulunmadım’

O dönemde ‘seçimi iptal edenler’ ibaresini kullanmasının amacının ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını anlatmak isteği olduğunu belirten İmamoğlu, “Dolayısıyla asla YSK’yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım” dedi.

‘İptal ettirenleri kast ettim’

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçimin iptaline yönelik bütün siyasi aktörler, hükümeti temsil eden siyasi kimlikler ve herkes bu konuda beyanda bulundular. YSK’nın ne yaptığı ya da ne kararlar verdiği benim sözümün muhatabı değildir. Benim irademi kendi ifadem tanımlar. ‘İptal edenler’ ibaresinden ettirenleri kast ettim. YSK üyelerini kastetmedim.”

Beraatini istedi

Duruşmalardan vareste tutulma talebinde bulunan sanık İmamoğlu, hükmün açıklamasının geri bırakılmasını isteyip istemediğine yönelik soruya da, avukatı aracılığı ile sonraki celselerde beyanda bulunacağını söyledi ve, “Beraatimi talep ederim” dedi.

‘Hakaretse Soylu hakkında da iddianame düzenlensin’

İmamoğlu’nun avukatı söz konusu kelimenin ‘hakaret’ olması halinde şikayete tabii olmadan Soylu hakkında da iddianame düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, “Seçim sürecindeki birçok eylemi, konuşması ve bunu destekleyici açıklamalarına sığınarak seçim grevlilerine, ‘Terörist’ diyen bir iradenin temsilcisidir. Söylediği sözün ağırlığını kendisi de fark etmiş olacak ki kendisi de gerekirse özür dileyeceğini beyan etmiştir” ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan savcı Furkan Okudan da, iddianamede mağdur olarak belirtilen YSK üyelerinin dinlenilmesinden vazgeçilmesine, İmamoğlu’nun duruşmalardan vareste tutulma talebinin kabulüne karar verilmesini, ayrıca esas hakkındaki mütalaanın sunulması amacıyla da dava dosyasının kendisine verilmesini talep etti.

Vareste tutulma talebi kabul edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu’nun üzerine atılı suçun şikayete tabi olmadığı ve yargılamanın geldiği aşama gözetilerek müşteki YSK üyelerinin dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

İbb başkanının duruşmalardan vareste tutulma talebini kabul eden mahkeme, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için savcıya verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.