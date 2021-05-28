İmamoğlu’na dört yıl hapis istemiyle dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle dört yıl bir aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: İBB

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019’daki İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermişti. Yediye dört oy çokluğuyla alınan karar ‘sandık kurullarının oluşturulmasında yapılan usulsüzlüklere’ dayandırılmıştı. Seçim, 23 Haziran 2019’da yenilenmişti.

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İmamoğlu, “YSK’yı kınıyorum. Baskılara boyun eğdiler. YSK’da o haince kararı alanlara söylüyorum. Buradan verdiğim mesajlarla inanın onların bile çocuklarının torunlarının hayatlarını kurtaracağım” demişti.

YSK: Hakaret, İmamoğlu: Değil

Anadolu başsavcılığının hazırladığı iddianamede, dönemin YSK başkanı Sadi Güven dahil 11 kişinin mağdur olduğu anlatıldı. YSK Başkanlığı’nın suç duyurusunda, İmamoğlu’nun İstanbul’un Üsküdar ilçesinde 4 Kasım 2019’daki açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürüldü.

İmamoğlu, yazılı savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, hakaret etmediğini, ‘söyleminin siyasi bir söylem olup sert bir siyasi eleştiri olduğunu’ ifade etti.

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TDK karşılığı yazıldı

İddianamenin ‘değerlendirme’ kısmında, İmamoğlu’nun açıklamasına yer verilerek, açıklamadaki sözlerin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı aktarıldı. İmamoğlu’nun söylemlerinin ‘kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu’ bildirildi.

Sözcü’nün haberine göre ise iddianamede suç sayılan konuşma şöyle: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır.”

Yargıtay kararına atıf

İddianamede, “Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibariyle İBB başkanı görevini yürütmekte olduğu görülmekteyse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulundu” dendi.

İddianamede, Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi’nin bu soruşturmaya benzer nitelikteki bir olaya ilişkin, ‘basın toplantısında üçüncü şahsa hakaret eden bir büyükşehir belediye başkanın eyleminin göreviyle ilgili olmadığı gerekçesiyle, 4483 sayılı kanun hükümlerinin uygulanamayacağından soruşturma iznine ihtiyaç duyulmaksızın genel hükümlere göre soruşturma yürütülmesi gerektiğinin belirtildiğine dair’ karar hatırlatıldı.

İddianame kabul edildi

İddianamede, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret’ suçundan bir yıl üç ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapis istendi.

İddianame, Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İmamoğlu, hakim karşısına çıkacak.