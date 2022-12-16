İmamoğlu kararı: AKP’liler ‘Son sözü YSK söyleyecek’ diyor

ALTAN SANCAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza ve siyasi yasak kararı AKP içinde ‘muhalefet bir kaşık suda fırtına koparıyor’ ve ‘mağdur edebiyatı yapmaya muhtaçlar’ yorumlarına yol açtı. Hukukçu bir AKP’liyse mahkeme heyetinin ‘acelesini’ anlaşılamaz bulduğunu söyledi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında hüküm açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verdi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Bu kararın açıklanmasının ardından İBB’nin bulunduğu Saraçhane’de iki gün ardı ardına mitingler düzenlendi. Dün gerçekleştirilen miting ise ‘altılı masa’nın ilk sahaya çıkışı oldu.

AKP’lilere göre muhalefet durumu fırsata çevirmek istiyor

AKP içinde ise İmamoğlu kararı ardından muhalefetten gelen açıklamalara tepki var. AKP’lilere göre, ‘onaylanmamış bir ceza üzerinden bir kaşık suda fırtına koparan’ muhalefet durumu fırsata çevirmek istiyor.

İktidar partisi kulislerinde konuşulanları Diken’e anlatan AKP’li bir hukukçu, kararı veren mahkemeyi eleştiriyor. AKP’liye göre, tanıkların dinlenmesi ve mütalaa sonrası ‘kısa da olsa’ savunma için süre verilmemesi doğru değil.

Muhalefetin ‘ceza çıkmasını arzuladığını’ savunan AKP’li hukukçu, “Mahkeme heyeti bir haftalık da olsa süre verebilirdi. Burada acele etmeye gerek var mıydı emin değilim, anlaşılmaz buldum. Ancak ortada kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Bunun üst mahkemeleri var. Eminim ki muhalefet şimdi onaylanması için dua ediyordur” dedi.

Cezanın İmamoğlu’nun adaylığının önünün kesilmesi için verildiğine dair değerlendirmelere sert çıkan isim, mahkemelerin ‘bağımsız’ olduğu tezini dile getirdikten sonra, “Ne iddianameyi hazırlayan biziz ne de cezayı veren. Diyelim ki seçimler öncesi bu ceza onaylandı, ki bence mümkün değil; İmamoğlu’nun seçime girip giremeyeceğine karar verecek olan da yüksek bir mahkeme olan YSK olacak. Cumhurbaşkanımız da partimiz de bu görüşte” diyor.

AKP’li milletvekili: Karar şaşkınlık yarattı

AKP’li bir milletvekili ise mahkemenin kararının partileri içinde de şaşkınlık yarattığını iddia ediyor. AKP’liye göre altılı masa, muhalefette ‘dağılma havası’ varken çıkan kararı fırsata çevirmek istiyor. Muhalefetin toplumun beklentilerine cevap olamadığını söyleyen AKP’li, altılı masayı ‘mağdur edebiyatı’ yapmakla suçluyor: “Seçmene söyleyeceklerini bile birbirleri ile konuşmadan kararlaştıramayanlar, mağdur edebiyatı ile oy alacaklarını sanıyor. Sanki ceza kesinmiş de İmamoğlu yarın tutuklanacakmış gibi davranıyorlar. Baktılar ki aday belirleyemiyorlar, yargı kararı üzerinden birbirlerine mesaj veriyorlar. Bizi kendi iç kavgalarına alet etmesinler. Altı parti sadece bir adaya muhtaç ise zaten söyleyecek söz yok.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İmamoğlu kararına ilişkin bir değerlendirme yapmamasına da değinen AKP’li, YSK’yı ve Erdoğan’ın siyasi geçmişini işaret ediyor. Erdoğan’ın yakın zaman içinde bu konuya dair değerlendirme yapacağını belirtiyor.

Erdoğan’ın adaylığının 20 Eylül 2002 tarihinde YSK tarafından oy çokluğu ile engellendiğini hatırlatarak, “Biz o gün etrafı suçlamak yerine sorunun çözümüne odaklandık. Ama bunların derdi çözmek değil, sorundan oy toplamak. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bu konuyu değerlendirecektir” dedi.