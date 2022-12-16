CHP sözcüsünden İmamoğlu sorusuna: Altılı masanın adayı, siyaset mühendisliği senaryolarıyla belirlenmeyecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hapis cezası ve siyasi yasak sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin yükseldiği yorumları’yla ilgili bir soruyu “Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, nerelerde yazıldığı beli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiçbir zaman belirlenmeyecek” diye yanıtladı.

Fotoğraf: CHP

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. İstinaf cezayı kesinleştirir Yargıtay da onarsa İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

CHP Sözcüsü Öztrak, bugün partisinin basın toplantısında ‘İmamoğlu’nun adaylık ihtimalinin yükseldiği yorumları’na dair bir soruyu şöyle cevapladı: “Sürecin nasıl işleyeceği net. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı, nerelerde yazıldığı beli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiçbir zaman belirlenmeyecektir. Kural bellidir. Usul de bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararıyla belirlenecektir. Altılı masanın adayı Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olacaktır.”