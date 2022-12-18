YSK başkanı ‘taraf’ olmamış, prensipleri anlatmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili “Adayken ceza alırsa adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez” diyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya ‘tarafsız olmadığı’ yönündeki eleştirileri kabul etmediğini söyleyerek, “Ben genel prensipleri hatırlattım” dedi.

YSK Başkanı Muharrem Akkaya. (AA)

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Bu kararın ardından Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, konuya dair soruyu şöyle yanıtlamıştı: “Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez.”

Akkaya’nın bu ifadeleri YSK’nın ‘tarafsızlığını’ yine tartışmaya açtı.

Yeni açıklama

Tarafını belli ettiğine dair eleştirileri kabul etmeyen YSK başkanı, yine Kübra Par’a şunları anlattı: “Önümüzde somut bir olay veya dosya yok. Ben genel prensipleri hatırlattım. Anayasa ile beraber 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 4’üncü Maddesindeki düzenlemeleri anlatmaya çalıştım. Somut bir kişi, olay ya da dosya ile ilgili görüş belirtmedim.”