YSK da açıkladı: Seçim tarihi 14 Mayıs

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı ve yeni dönem milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılamasına karar verdiklerini açıkladı. Yener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda sandığa 28 Mayıs’ta yeniden gidileceğini kaydetti.
YSK binası önünde konuşan Yener şunları söyledi:
*Bugün cumhurbaşkanımızın seçimleri yenilemesi kararı üzerine YSK toplantısında 14 Mayıs seçim tarihi olarak belirlendi.
*Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi.
Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün saat 14:10’da kameraların karşısına geçerek seçim kararını imzaladı. Karar mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 14:46’da yayımlandı.
Diken’e konuşan kaynaklar 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçim için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 40’tan fazla genelgeyi hazırda beklettiğini söylemişti. 10 kadar genelgeninse Resmi Gazete‘deki ilandan sonra hazırlanacağı belirtildi.