Seçim kararı bugün Resmi Gazete’de, YSK genelgeleri hazır

ALTAN SANCAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın saat 14:00’te seçim tarihini ilan etmesinin ardından kararın saat 15:00’te mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Erdoğan bugün 14:00’te Meclis’i feshedip seçim tarihini ilan etti.

Diken’e konuşan kaynaklar 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçim için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 40’tan fazla genelgeyi hazırda beklettiğini söyledi. 10 kadar genelgeninse Resmi Gazete‘deki ilandan sonra hazırlanacağı belirtildi.

YSK deprem bölgesinde

YSK, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen 11 ilde teknik altyapının seçim için yeterli olup olmadığını tespit etmek adına bölgeye bir heyet göndermişti. Sandık kurullarının oluşturulması için kamu kurumlarına yazı da gitmişti.

Kaynaklar, YSK heyetinin il ve ilçe seçim kurullarıyla görüştüğünü ancak bölgedeki okullara gitmediğini söyledi. Okullarda sandık kurulup kurulmayacağına ilişkin kararın çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarına bırakıldığı belirtildi. Sandıkların büyük ihtimalle okulların binasından değil bahçesinde kurulacağı kaydedildi.

Seçim ilanından sonra kısa süre içinde seçime girme yeterliliğine sahip partilerin listesinin de duyurulması bekleniyor. Listeye iki partinin dahil olabileceği aktarıldı. Bunlardan birinin yüksek ihtimalle Yeşil Sol Parti olacağı, Yeniden Refah Partisi’nin de listeye eklenebileceği kaydedildi.

Yeşil Sol Parti

Uzun süredir kulislerde HDP’nin kapatılması halinde Yeşil Sol Parti adıyla seçimlere girebileceği konuşuluyordu. Öyle ki parti de son kongresinde logosunu dahi değiştirerek HDP’nin logosuna yakın bir logoya geçmişti.

Kulislerde konuşulan ikinci seçenekse kapatılma ihtimaline karşı HDP’nin iki ayrı partiden iki liste sunabileceği veya HDP’nin son anda ‘riske girmeyerek’ tamamen Yeşil Sol Parti’yle seçime girebileceğiydi.

HDP yönetimi kapatma davasında 11 Nisan’da sözlü savunma verecek. Milletvekili aday listelerininse en geç 10 Nisan’da verilmesi gerekiyor.