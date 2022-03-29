Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kulis: HDP, kapanması durumunda YSGP çatısı altında seçime girebilir


ALTAN SANCAR

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@altansancarr

Diken’e konuşan kaynaklar, kapatılması durumunda HDP’nin, çatısı altında seçime gireceği partiler arasında Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (YSGP) adının ön plana çıktığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kobani Davası ve kapatma davası süreci devam ederken, HDP’de büyük kongrenin hangi tarihte düzenleneceği tartışmaları da ele alınıyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kapatma davasının olası sonuçlarına bağlı olarak seçimlerde izlenecek strateji netleştiriliyor.


HDP, Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davasında kapatma kararı çıkması halinde seçimlere katılmama seçeneğini düşünmüyor. Partili kaynaklar böylesi bir ihtimalin söz konusu olmadığına vurguladı.

HDP’nin çatısı altında seçime girme ihtimalinin olduğu YSGP, halihazırda HDP’nin bileşenleri arasında yer alıyor. Partinin seçime katılma yeterliliği çalışmalarını tamamladığı ve bir sonraki yayınlanacak listede isminin yer alması bekleniyor.

Paylan: Baskın seçim beklemiyoruz

Öte yandan HDP’nin tüm bileşen partilerini de seçime hazırlıklı olunması amacıyla örgütlenmeye çalışmaları yürütmeye çağırdığı da konuşuluyor.

Kapatma davasının en geç Ekim 2022 tarihine kadar sonuçlanmasını bekleyen HDP’nin dünkü MYK toplantısında kongre sürecinde haziran ayının ön plana çıktığı da belirtiliyor.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan da tarih ve süreç üzerinde çalışmaların sürdüğünü Diken’e doğrularken, net bir tarih belirtmek için erken olduğunu belirtti. Paylan ‘baskın bir seçim beklemediklerini’ de sözlerine ekledi.

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