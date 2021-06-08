AYM, ‘HDP’yi kapatma davası’ için raportör görevlendirdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay başsavcılığının HDP’nin kapatılması için hazırladığı yeni iddianame için raportör görevlendirdi.
Yargıtay başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianame 17 Mart’ta AYM’ye gönderilmişti. AYM’nin görevlendirdiği raportör, incelemesinin ardından eksiklik tespit ettiği iddianamenin iadesini istemişti. AYM de 31 Mart’ta iddianameyi iade etmişti. Yargıtay başsavcılığı ise yeni iddianamesini dün AYM’ye sunmuştu.
AA’nın haberine göre iade edilen ilk iddianameyi inceleyen raportör yeniden görevlendirildi.
Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunması gerekiyor. Bunun ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.
Bu süre, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre, iddianamenin gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek.