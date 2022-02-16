AYM’den HDP’ye savunma için ek süre

Anayasa Mahkemesi (AYM), kapatma davası açılan HDP’ye esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek süre verdi.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açmış, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar vermişti.

Şahin, 29 Kasım 2021’de esas hakkındaki görüşünü yüksek mahkemeye sunmuştu. AYM, savcının görüşünü savunma hazırlaması için HDP’ye gönderip 30 gün süre vermişti.

AA’nın haberine göre HDP, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için dört aylık daha süre istedi.

Talebi görüşen AYM, partiye 60 günlük daha ek süre verilmesine karar verdi.

Tanınan toplam 60 günlük ek sürenin de sonra ermesinin ardından esas hakkında savunmanın tamamlanarak mahkemeye sunulması gerekiyor.