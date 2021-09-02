AYM, HDP’nin savunma için ek süre talebini kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, partinin savunma için ek süre talebini kabul etti.

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

AYM, HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan ilk iddianameyi iade etse de ikinci iddianameyi oybirliğiyle 21 Haziran’da kabul etmişti. İddianamede yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenmişti. AYM Genel Kurulu’nun, iddianameyi kabul etmesi ve iddianame ile eklerinin partiye tebliğinden itibaren ön savunma için iki aylık süre başlamıştı. HDP Hukuk Komisyonu, savunma için dört ay ek süre talebinde bulunmuştu.

AA’nın haberine göre bugün HDP’nin bu talebini görüşen AYM Genel Kurulu, talebi kabul etti. Partinin ön savunmasını vermesi için 60 günlük, hakkında siyasi yasak istenenlerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük süre verildi.

Süreç nasıl işleyecek?

Ek süre tamamlandıktan sonra HDP, ön savunmasını AYM’ye verecek. Ardından Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP’ye gönderilecek. Daha sonra AYM tarafından belirlenecek tarihlerde Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. İşlemler sürerken gerek Yargıtay başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 üyenin 10’unun oy çokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa’nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3’te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10’unun oyuyla karar verilebilecek. Karar, Yargıtay başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

AYM’nin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.