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Yaramazlara biraz batar!

HDP iddianamesinin kabulü istendi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) HDP’nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianameyi incelemekle görevlendirdiği raportör, iddianamenin kabulünü istedi.

Fotoğraf: DHA

Yargıtay başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianame 17 Mart’ta AYM’ye gönderilmişti. AYM’nin görevlendirdiği raportör, incelemesinin ardından eksiklik tespit ettiği iddianamenin iadesini istemişti. AYM de 31 Mart’ta iddianameyi iade etmişti.


Yargıtay başsavcılığı bunun üzerine yeni iddianameyi AYM’ye sunmuş, yüksek mahkeme de aynı raportörü yeniden inceleme için görevlendirmişti.

AA’nın haberine göre iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiğini tespit eden raportör, iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sundu.

Heyet, 21 Haziran Pazartesi günü saat 10:00’da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ve partinin Hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.

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