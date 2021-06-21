HDP iddianamesi oybirliğiyle kabul edildi

HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin oybirliğiyle kabulüne karar verdi.
İddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenirken, partinin banka hesabına tedbir konması da talep edilmişti.
AYM, HDP’nin Hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konması yönündeki tedbir talebinin reddine hükmetti.
Yargıtay başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianame 17 Mart’ta AYM’ye gönderilmişti. AYM’nin görevlendirdiği raportör, incelemesinin ardından eksiklik tespit ettiği iddianamenin iadesini istemişti. AYM de 31 Mart’ta iddianameyi iade etmişti.
Yargıtay başsavcılığı bunun üzerine yeni iddianameyi AYM’ye sunmuş, yüksek mahkeme de aynı raportörü yeniden inceleme için görevlendirmişti.