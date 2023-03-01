YSK sandık kurulları için yazı göndermiş

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), kamu kurumlarına “Bulunduğunuz adresleri belirtin. Sandık kurullarında görevlendirme yapılacak” diye bir yazı gönderdiği belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra seçimlerin ertelenmesi gündeme gelmişti. AKP kanadıysa seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını söylemeye devam ediyor.
Muhalefetse YSK’nın iktidar etkisine girip seçimin ‘teknik altyapı yetersizliği’ nedeniyle yapılamayacağına karar verebileceğini ve kanuna aykırı sekilde erteleyebileceğini düşünüyor. Buna göre AKP’nin savunması, “Biz seçim istedik ama YSK mümkün görmedi” şeklinde olabilir.
YSK yazı gönderdi
Bu tartışmalar dolayısıyla gözler YSK’ya çevrildi.
Habertürk yazarı Bülent Aydemir YSK’nın iki komisyon kuracağını bunlardan birinin deprem bölgesine giderek orada incelemelerini yapacağını kaydetti.
Diğeriyse YSK üyesi başkanlığında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla sağlıklı seçmen listelerini oluşturabilmek amacıyla çalışmaya başladı.
Aydemir’e göre YSK, ilgili kamu kurumlarına yazı göndererek, sandık kurulları oluşturma çalışmalarını fiilen başlattı.
YSK’nın gönderdiği yazıda, “Bulunduğunuz adresleri belirtin. Sandık kurullarında görevlendirme yapılacak” dendi.