Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ta kararlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimler için bir kez daha 14 Mayıs’ı işaret etti.

Fotoğraf: Arşiv

Depremler sonrası seçimlerin ertelenmesine dair tartışma yerini iktidar kanadından gelen “Son sözü YSK söyleyecek” açıklamalarına bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanı bu kararı kendi başına alamaz. Meclis’in bir karar görüş bildirmesi gerek. Ama günün sonunda YSK etkilenen 10 şehirde seçim olup olmayacağına karar verecek” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimi ertelemek gibi bir şansının olmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu, millet ittifakı adayın açıklanması için YSK’nın kararının önemli olduğunu belirtmişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Bu millet 14 Mayıs’ta gereğini yapacaktır” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Sorulması gereken hesapları adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur.

*Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs’ta gereğini yapacak.

*Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim samimiyetimizin, milletimizle aramızdaki muhabbetin ifadesidir. (Diken notu: Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.)

*Deprem anından beri kifayetsiz muhterislerin hiçbirine cevap vermeye tenezzül etmedik. Şu anda biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde.