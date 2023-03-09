AYM’nin HDP kararında seçim takvimi detayı: Her seçenek masada

ALTAN SANCAR

HDP, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kapatma davasında sözlü savunmalarının 11 Nisan’a ertelemesini temkinli karşıladı. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki partilerinin tüm seçenekleri masada tuttuğunu “Halkı seçeneksiz bırakmayacağız” diyerek anlattı.

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AYM, kapatma davasında HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın sözlü savunması için partiye 11 Nisan gününe kadar ek süre verdi.

Bu erteleme talebi HDP’den giderken, AYM kararının denk geldiği güne temkinli yaklaşılıyor.

Öyle ki 11 Nisan, 14 Mayıs’taki olası seçimler için kesin aday listelerinin teslim edilmesi için son gün olan 10 Nisan’ın hemen sonrasına denk geliyor.

Bu tarihte Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilen listelerde bir daha herhangi bir değişikliğe gidilemiyor. Ayrıca bu tarihe kadar liste teslim etmeyen partiler de seçimlere giremiyor.

Hukukçulara göre ertelemenin sebebi deprem

Karar henüz HDP’ye tebliğ edilmezken, partinin hukukçuları, kamuoyunda oluşan kapatma davasında kararın seçim sonrasına kalabileceği düşüncesine katılmıyor.

Diken’e bilgi veren HDP’li hukukçular, erteleme kararında Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin rol oynadığının altını çizdi. Deprem nedeniyle çoğu yargı sürecinin 6 Nisan’a kadar durdurulduğunu belirten hukukçular, AYM’nin de buna uyum sağladığını söyledi.

Hukukçular, davanın raportörünün şimdiden çalışmaya başlamış olabileceğini ve raporun ‘istenirse’ kısa sürede mahkemeye verilebileceğini düşünüyor.

Tiryaki: Tüm riskler değerlendirilecek

Öte yandan Diken’e konuşan HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, raportörün kısa sürede raporunu hazırlamasının kolay olmadığını düşünüyor.

Tiryaki’ye göre raporun kısa sürede hazırlanması, ‘önceden yazıldığı’ anlamına gelecek ve davanın ‘önyargılı olduğuna’ işaret edecek.

HDP’li vekil Türkiye’de yargının baskı altında olduğunun altını çizerek, seçim takvimine işaret etti: “10 Nisan kesin aday listelerinin teslim edileceği gün. Bizim sözlü savunmamız ise 11 Nisan’da olacak. Normal şartlarda kararın raportör raporu nedeniyle seçim sonrasına kalacağı yorumları yapılabilir. Ancak yargının baskı altında olduğu gerçeğini inkâr etmiyoruz. Biz parti olarak son ana kadar da HDP’nin seçimlere girmesi için tüm şartları zorlayacağız. Ancak bilinmelidir ki HDP seçeneksiz olmadığı gibi halkı da seçeneksiz bırakmayacaktır. Tüm risk değerlendirmeleri gereğince yapılacaktır.”

İttifak ortaklarından biriyle de seçimlere katılabilir

Uzun süredir kulislerde HDP’nin kapatılması halinde Yeşil Sol Parti adıyla seçimlere girebileceği konuşuluyordu. Öyle ki parti de son kongresinde logosunu dahi değiştirerek HDP’nin logosuna yakın bir logoya geçmişti.

Kulislerde konuşulan ikinci seçenekse kapatılma ihtimaline karşı HDP’nin iki ayrı partiden iki liste sunabileceği veya HDP’nin son anda ‘riske girmeyerek’ tamamen Yeşil Sol Parti’yle seçime girebileceğiydi.

Ancak Yeşil Sol Parti’nin seçimlere katılabilmesi için YSK’nın seçime girme yeterliliği olan partileri ilan etmesi gerekiyor.

YSK beklenen tarihin üzerinden uzun süre geçmesine karşın bu listeyi ilan etmemiş durumda. Yeşil Sol Parti’nin seçimlere girememesi halinde HDP’nin emek ve özgürlük ittifakı ortaklığı partilerden biriyle de seçimlere katılma ihtimali inkar edilmiyor.