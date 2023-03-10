Erdoğan’dan seçim kararı: Meclis’i feshedecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 14:00’te seçim kararını imzalayacak. Bu kararla Meclis’i feshedecek Erdoğan’ın Beştepe’de buna dair konuşması da bekleniyor.

Erdoğan seçim kararı aldığını duyuracak. (AA)

Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanıp seçimi ‘öne alacağını’ açıklamıştı. İktidar, buna erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak bakarken, kamuoyunda Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan’ın bugün seçim kararını imzalayacağını belirtti. Seçim kararı Meclis’in feshedilmesi yoluyla alınacak. Seçimlerden önce iktidar, hedefindeki yasaları geçirmişti.