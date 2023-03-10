Seçim kararı çıktı, peki takvim nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Meclis’i feshederek seçim kararı aldı. 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim için takvim Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilecek. Diken, Meclis’in feshinden itibaren işleyecek seçim takvimini derledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen kararnamesiyle Türkiye seçim sürecine girecek. Erdoğan’ın imzasının ardından toplanacak YSK seçim takvimini belirleyecek ve seçimler için süreç işlemeye başlayacak.

Deprem nedeniyle YSK’nın farklı bir karar almaması halinde takvim şöyle işleyecek:

16 Mart: Milletvekili olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için son gün.

20 veya 21 Mart: YSK seçim takvimini başlatacak. Deprem sonrası ortaya çıkan durum nedeniyle mevzuat el verdikçe tarihler esnetilebilir.

21 Mart: Meclis’te grubu bulunan veya son seçimlerde tek başına yüzde 5 oy alan partilerin aday göstermesi çin süre başlayacak. Aynı zamanda 100 bin imza toplayarak aday olacak yurttaşlar için de süre başlayacak.

22 Mart: Seçmen listeleri askıya çıkacak ve itiraz süreci başlayacak.

26 Mart: Partilerin cumhurbaşkanı adaylarının adaylık başvuruları için son gün.

30 Mart: Cumhurbaşkanı adaylarının geçici listesi yayınlanacak.

1 Nisan: Seçmen listeleri askıdan inecek, yurt dışı seçmen kütüğünün sorgulanması süresi sona erecek.

2 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi yayınlanacak.

3 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için çalışma başlatılacak.

5 Nisan: 100 bin imzayla aday olacak yurttaşların YSK’ya başvuru yapması için son gün.

8 – 10 Nisan: Milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edilecek.

9 Nisan: İttifak ve siyasi partilerin oy pusulalarındaki yerleri belirlenecek.

Meclis’in seçim takvimine göre nisan ayına kadar çalışması, sonrasında seçim için tatile girmesi bekleniyor.