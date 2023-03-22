Koray Aydın’a göre İnce ‘sekizinci yardımcı’ olabilir

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ‘cumhurbaşkanı yardımcısı görevinin teklif edilebileceğini’ söyledi: “Niye olmasın; olabilir.”

Aydın CHP’yle görüşme trafiğini sürdüreceğini söylediği Aydın’ın adaylıktan çekilmesi durumunda tarihteki yerini alacağını söyledi.

Koray Aydın, Muharrem İnce’ye sekizinci cumhurbaşkanı adayı olması için teklif götürülmesinde sakınca görmedi. (AA)

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan Aydın, şunları anlattı:

*Bugün bir dalgalanmaya dayalı oy artışlarını dikkate alarak adaylıkta ısrar, zaman içerisinde bir yenilgiye dönüşebilir.

*Toplum ‘kazanmaya yönelik bir bakış açısını’ kazanmış durumda, yani kimin aday olacağından ziyade olayı sonuç odaklı değerlendiren bir bakış açısı oluşturmuş.

*Zaman içerisinde önde olan, güçlü olan, kazanmaya yakın görünen adayın daha da avantajlı duruma geçeceğini, onun seçilmesi için herkesin kendi etrafında A şahsına veya B şahsına oy vermeyi düşünen insanları ikna edeceğini ve bu tür adaylık yarışını devam ettirmek isteyenlerin gittikçe daha da küçülerek seçim gününe yaklaşacağını düşünüyorum.

‘Seçmen kazanma odaklı bakacak’

Aydın, İnce’nin oyları bölebileceğine yönelik eleştirileriyse şöyle değerlendirdi:

*Şu an için bu yorumları yapıyoruz ama bir ay sonra, 40-45 gün sonra bu işin dozajı yukarıya doğru çıktıkça, yapılacak anketlerde kutuplaşmanın kazananlar ve kaybedenler üzerine yoğunlaşacağı dönemde, yani iki boyutlu duruma dönüşmesi durumunda kutup başı konumunda olanların dışında adaylara oy verecek insanların olaya bakış açılarının önemli oranda değişeceğini düşünüyorum.

*Çünkü yarış en sonunda yarışan adaylar arasındaki mücadeleye dönüşecektir. Kazanma odaklı düşündükleri için ‘Biz bugüne kadar elimizden geleni yaptık ama bu iş olmadı’ diyenlerin, yarışan adayların ‘millet ittifakı’ adayının etrafında toplanacağını düşünüyorum, çünkü bütün siyasal mücadelelerde seçim dönemi yaklaştıkça bu gerçekliği yıllardır bütün seçimlerde gördük.

*Aynı şey tekrarlanacaktır, çünkü bu seçim artık bir Türkiye meselesi haline geldi, çünkü Türkiye’nin bu seçiminin mutlaka kazanılması gerektiği konusunda hemfikir haline gelmiş milyonlarca insan var. Ben ilk defa Türkiye’de bir seçimde bu inanca sahip o milyonlarca insanın bütünlüğü sağlamak adına ciddi bir çalışmasının da olacağını düşünüyorum.

*O bakımdan Muharrem İnce’nin geçen zaman içerisinde mutlaka CHP ile görüşme trafiği devam edecektir, böyle bir durumda çekilmesi halinde ülkenin geleceğiyle ilgili önemli bir karara katkı sağlamış bir insan olarak da bana göre tarihteki yerini alır.

*Bunu yapmadığı takdirde, en kötü ihtimalle seçim ikinci tura kalır ama ben bu seçimin ikinci tura kalacağını düşünmüyorum.

Cumhurbaşkanı yardımcısı teklifi

İnce’ye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya Aydın, şöyle yanıt verdi:

*Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu’yla kendisi arasında, iki parti arasındaki görüşmelerde belirlenebilecek bir konudur. Niye olmasın; olabilir.

İnce’nin katılmasıyla ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı sekize çıkacak. Aydın, bu durumu şöyle değerlendirdi:

*Şu anda bu konunun tartışılabileceğinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Millet İttifakı, birliğini, bütünlüğünü korumak için almış olduğu bu kararın uygulamada nasıl olacağının etkilerini de kazandıktan sonra yorumlayabiliriz, bugünden onu yorumlamak kanımca doğru olmaz.

Akşener’in İnce çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İnce’yi ‘millet ittifakı’nda görmek istediğini söylemişti: “Millet ittifakı genişleyecekse eğer, bu genişlemenin içerisinde (Muharrem İnce’nin) yer almasını isterim. Tabii benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme imkanım yok, bireysel olarak elbette çok isterim.”

Akşener, İnce’ye yönelik eleştirileri de kınamıştı: “Diğer taraftan incenin bu hakkını kullanıyor olmasının böyle bir büyük bir hakarete, hainlikle suçlanmaya, AK Parti tarafından sulandığının – çok pis bir kelime tırnak içi, ben de yaşadığım için söylüyorum -yapılmasını da çok esefle karşıladığımı söylemeliyim.”