Akşener, İnce’yi millet ittifakında görmek istiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi Millet İttifakı içerisinde görmek istediğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter/TV 100

Akşener, TV 100’de Uğur Dündar’ın sorularını yanıtlıyor.

İYİ Parti lideri, İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hakkı olduğunu belirtirken kendisini millet ittifakı içerisinde görmek istediğini söyledi.

Akşener, şunları söyledi:

* Sayın İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hakkı mevcuttur.

* Millet ittifakı genişleyecekse eğer, bu genişlemenin içerisinde (Muharrem İnce’nin) yer almasını isterim. Tabii benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme imkanım yok, bireysel olarak elbette çok isterim.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener cumhurbaşkanı adaylığı konusunda altılı masayla anlaşamamasından sonra yayımladığı videoda sofranın (millet ittifakının) genişleyeceğini söylemişti.

* Diğer taraftan incenin bu hakkını kullanıyor olmasının böyle bir büyük bir hakarete, hainlikle suçlanmaya, AK Parti tarafından sulandığının – çok pis bir kelime tırnak içi, ben de yaşadığım için söylüyorum -yapılmasını da çok esefle karşıladığımı söylemeliyim.

🗣️@meral_aksener: Sayın İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur. Eğer Millet İttifakı genişleyecekse bu genişleme içerisinde yer almasını tabi ki isterim ama benim bu konuda diğer arkadaşlar adına bir şey söyleme hakkım yok. #HaftanınPanoraması pic.twitter.com/uaff0kLaso — TV100 (@tv100) March 18, 2023

İnce’nin adaylığı

Millet ittifakının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden sonra yayımlanan anketler, Kılıçdaroğlu’nu Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de seçimin ikinci tura kalma ihtimali var.

Örneğin son MAK anketinin sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 47, Erdoğan yüzde 42, Muharrem İnce’nin de bulunduğu ‘diğer’ kategorisi yüzde üç oy alıyor. Geri kalan kesimse kararsız.

Bu nedenle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gibi isimlerin adaylıktan çekilmesi yönünde kamuoyu baskısı var.