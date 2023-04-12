Türkiye Raporu’nun anketi: Muharrem İnce seçimi ikinci tura bırakıyor

Türkiye Raporu’nun nisan anketine göre Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk turda ‘seçimi ikinci tura bırakacak’ oranda oy alacak.
Millet ittifakının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden sonra yayınlanan anketler Kılıçdaroğlu’nu cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de çoklu aday senaryolarında seçimin ikinci tura kalma ihtimali yüksek.
Muhalifler, ‘oyların bölünmemesi’ için İnce’nin adaylıktan çekilmesini istiyor.
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Twitter’dan nisanın ilk haftasında düzenlenen Türkiye Raporu anketindeki üç bulguyu paylaştı:
- Kararsızlar azalıyor
- CHP ve MHP’de artış var
- İnce’nin oyları cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede
İnce, ikinci tura kalamayacağı hatırlatılınca “Çekilirler bakarsın. Üçüncüyle birinci yarışır” demişti.
Editör notu: Türkiye Raporu anketlerini halka açık yayınlamıyor. Dolayısıyla Selçuki’nin verdiği özet bilgilerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler yer almadı:
- Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği
- Örneklem büyüklüğü
- Örneklem belirleme yöntemi
- Anket sorularının nasıl ifade edildiği
- Anket uygulama yöntemi
- Hata payı
- Kararsızların nasıl dağıtıldığı