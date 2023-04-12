Gezici anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı

Gezici Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri ilk turda yüzde 53,4’le kazanıyor. Şirket sahibi Murat Gezici, 17 Mart’ta, cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun önünde olduğunu söylemişti.

Gezici şirketinin anketi. (AA)

Gezici Araştırma’nın anketi 1–2 Nisan 2023 tarihlerinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, ve Van illerinde 2 bin 864 kişiyle yüz yüze yapıldı. Katılımcılara, “Hangi adaya oy vereceksiniz” diye soruldu.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın aktardığına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 53,4 olarak kaydedildi. Ankete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oy oranıysa yüzde 43,2. Diğer adaylardan Muharrem İnce yüzde 2,1 alabiliyorken; Sinan Oğan 1,3’te kaldı.

Seçimin ikinci tura kalması halinde, ankete katılanların yüzde 55,2’si Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylerken, Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 56,2’si Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor. Erdoğan’ın yeniden seçileceğini öngörenlerin oranıysa yüzde 42,1.

17 Mart’ta ‘Erdoğan önde’ demişti

17 Mart’ta CNN Türk’teki programda konuşan şirket sahibi Murat Gezici, 28 Şubat’ta yapılan anketlerinde Erdoğan’ın önde olduğunu savunarak, “Ben seçimin ikinci tura kalacağını ön görüyorum. Ben en kilit partiyi Memleket Partisi ve Zafer Partisi olarak görüyorum” demişti.

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