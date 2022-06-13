Gezici Araştırma: Erdoğan, 20 yılın ardından ilk kez ikinci

Gezici Araştırma’nın son anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’20 yılın ardından ilk kez ikinci’ oldu.

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Genel seçime bir sene kaldı. Buna rağmen muhalefetteki partiler kasımda erken seçim olabileceğini belirtirken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini ısrarla söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘kasımda seçim’ iddialarını yalanladı.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Gezici Araştırma’nın 28-29 Mayıs tarihleri arasında, 14 ilde, 1570 kişiyle yaptığı ankette katılımcılara, “İlk turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve diğer adaylar olursa kime oy verirsiniz” diye soruldu. Yanıtlara göre bu ilk senaryoda yüzde 50+1’i sağlayan isim olmazken ilk sırayı yüzde 44,7 oyla Kılıçdaroğlu, ikinci sırayı yüzde 41,2 oyla Erdoğan, üçüncü sırayı yüzde 9,6 oyla Demirtaş aldı. ‘Diğer adayların’ oy oranı yüzde 4,5 oldu.

İkinci turda Kılıçdaroğlu

Katılımcılara seçimin Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında ikinci tura kaldığı senaryo da soruldu. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 52,6’sı Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 47,4’ü ise Erdoğan’ı seçti.

Anket sonuçlarıyla ilgili Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’ya konuşan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, şunları söyledi: “Toplumun gerçekliği siyasi illüzyona kapılmaya müsaade etmiyor. Araştırmalarda şunu görüyoruz: Ülkede şu an en büyük sorunu ekonomi olarak tanımlayan halk, öfkesini kendisini dinlemeyen, tepeden bakan, sorunları yok sayan iktidara karşı tepki oylarına dönüştürecek. Bu nedenle hükümet için iktidar artık hiç olmadığı kadar sallantıda diyebiliriz. Bu çok net.”

Gezici, Erdoğan’ın 20 yılın ardından ilk defa rakibinin altında oy alacağını belirterek, “AKP ve cumhur ittifakında, ikinci tura gidişte ciddi moral bozukluğu yaratacak bu durum sebebiyle konsolide olamayacaklar” dedi.