Gezici Araştırma: İkinci turda Kılıçdaroğlu yüzde 52,8

Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, “Erdoğan’ın endişelenecek çok sebebi var. İktidarı garanti değil” dedi.

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Genel seçime 14 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Asgari ücrete zam da enflasyonun rekorlar kırması sonrası AKP’deki düşüşe engel olamadı.

Türkiye’de seçmenlerin politikacılara bakış açısının değiştiğini belirten Gezici, “Erdoğan güçlü bir politik figürdü. Söylediği her söz, yapılabileceği duygusunu harekete geçiriyordu. Fakat artık böyle bir imaj yok. Halkın büyük bölümü Erdoğan figürünün, oyalama, sahte bir söylemle gerçek sorunları yok sayma eğiliminde olduğunu düşünüyor” dedi.

Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’e konuşan Gezici, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacağını da şu sözlerle anlattı: “Yaptığımız ankette katılımcıların yüzde 47,2’sinin Erdoğan’a, yüzde 52,8’sinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini gördük. Bu anlamda Erdoğan’ın hiç olmadığı kadar endişeleneceği birçok sebebi var. Sahip olduğu iktidarı zannettiğinin aksine hiç garanti değil.”

Kişi başına düşen milli gelirdeki düşüş, işsizlik ve enflasyondaki rekorların önüne geçilemediğini anımsatan Murat Gezici, “Artık halkın yüzde 68,9’unun ‘AKP ülkeyi yönetemiyor’ dediği görünüyor” dedi.