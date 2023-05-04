Yöneylem anketi: İnce oyları Oğan’a kaptırdı

Yöneylem Araştırma’nın nisan sonunda düzenlediği anketin sonuçlarına göre, oyunu cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye vermeyi düşünen katılımcıların bir bölümü tercihini Sinan Oğan’dan yana değiştirdi.

Yöneylem son anket verilerini açıkladı. (AA)

Anket, 27-30 Nisan arasında 27 ilde 2 bin 594 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle (CATI) düzenlendi. Anketin güven aralığı yüzde 95 ölçülürken, hata payının da +/- 1,9 olduğu belirtildi.

Yöneylem’in açıkladığı sonuçlara göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir önceki ankete göre yaklaşık 3 puan oy kaybederek, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın gerisine düştü.

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oylarında kayda değer değişiklik gözlemlenmezken, sonuçlara göre seçimin ikinci tura kalacak.

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlar şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,6

Erdoğan: Yüzde 42,5

Oğan: Yüzde 5,2

İnce: Yüzde 3,7

Yöneylem Araştırma'nın 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasına göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi İlk Turu Tercihleri (CATI, 2594 görüşme, 27 il, % 95 güven aralığı, +/-1,9 hata payı) pic.twitter.com/ppB7bUW45E — Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi (@YoneylemSosyal) May 4, 2023

Önceki anket

Yöneylem’in bir önceki anketinde çıkan sonuçlar şöyleydi:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,1

Erdoğan: Yüzde 39

Muharrem İnce: Yüzde 5,1

Sinan Oğan: Yüzde 2,5

Kararsız: Yüzde 6,5

Oy kullanman: Yüzde 2,7

Kararsızların dağıtıldığı anket sonucuysa şöyle: