Reuters’a konuşan AKP’li: Yaptırdığımız anketlerde İnce’nin oyu yüzde 8-9

Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan analizde, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, 14 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘can simidi’ olabileceği belirtildi.

Analizde görüşlerine yer verilen bir AKP’li yetkili, yaptırdıkları ankette İnce’nin oyunun yüzde 8-9 seviyesinde olduğunu söyledi.

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Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Seçim tarihi yaklaştıkça, İnce üzerindeki baskı artıyor. Ancak Memleket partisi lideri, adaylıkta ısrarlı. İnce iki gün önce Habertürk yayınında “Adaylıktan hiçbir şekilde çekilmeyi düşünmüyorsunuz” sorusuna “Yok öyle bir şey, bitti o iş” yanıtını vermişti.

Reuters’taki Orhan Coşkun ve Daren Butler imzalı analizde de İnce’nin kararlılığı vurgulanarak Erdoğan’ın kazanma ihtimalini artırabileceği yazıldı.

Analizde görüşlerine yer verilen ‘üst düzey bir muhalefet yetkilisi’, İnce’nin adaylığının Erdoğan’ı ilk turda yenmelerini zorlaştıracağını söyleyerek “Ancak Sinan Oğan’la İnce’nin oyları ilk turda yüzde 5’in altına düşerse kazanabiliriz” dedi.

AKP’li bir yetkiliyse yaptırdıkları anketlerde İnce’nin desteğinin yüzde 8-9 civarında olduğunu söyledi ancak ayrıntı vermedi.