CHP’de Muharrem İnce defteri kapatılıyor

ALTAN SANCAR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP yetkilileri arasındaki gayri resmi temaslarda son aşamaya gelindi. İnce’nin yarıştan çekilmesi beklenmiyor. CHP’den de buna dair bir çağrı yapılmaması kararlaştırıldı.

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Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde gösterirken, İnce’ye şans tanımıyor. Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi. Resmen aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken İnce bunu ancak dördüncü günde başarabilmişti.

Kamuoyundan çekilmesi için baskı göre Memleket Partisi lideri buna dair şimdiye dek karışık mesajlar verdi.

İnce’yle CHP’deki bazı isimlerin temaslarındansa kamuoyunun beklediği sonuç çıkmadı. Kılıçdaroğlu ve İnce’nin yarın Ankara’da görüşmesi bekleniyor.

2018’de kalmış

Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilindeki görüşmelerde hedef İnce’nin ne düşündüğünü öğrenmek ve CHP’ye yönelik beklentilerini anlamaktı. Diken’e konuşan CHP kaynakları, İnce’nin çekilmesinin gündeme dahi gelmediğini, İnce’nin sık sık 2018 üzerinden eski partisine eleştirilerini sıraladığını söyledi.

İnce, 2018’deki seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında parti teşkilatlarından yeterli desteği görmediğini düşünüyor. CHP yönetimini, kendisi ve ekibini partiden tasfiye etmekle suçluyor. İnce 2018’de geçerli oyların yüzde 30,64’ünü almış, Erdoğan yüzde 52,59’la ilk turda seçilmişti.

‘İkna edilemez’

CHP’de İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine çekilmesine dair bir beklenti kalmadı. İnce’nin adaylık konusunda ısrarcı olduğu ve ‘ikna edilemez’ bulunduğu belirtildi. İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesininse nezaket ziyareti kapsamında kalması bekleniyor.

Bazı CHP’lilerin İnce hakkında uyarıldığı da öğrenildi. Özellikle parti kimliği taşıyan, sözleri CHP adına söylenmiş sayılacak isimlere “İnce hakkında asla kötü söz etmeyin” dendi. Çekilme ihtimalini görmeyen CHP’nin ‘kırmadan ve dökmeden’ İnce’nin mevcut ve olası seçmenlerini ikna etmeye yönelecek.