İnce öyle demiş ama onu kastetmemiş

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sözünü dinleyecek’ olmasının ‘sözünden çıkmayacağı’ anlamına gelmediğini söyledi.

Adayı ilan edilmesinden sonra yayılanan anketler CHP liderini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de çoklu aday senaryosunda seçimin ikinci tura kalma olasılığı yüksek.

Bugün Halk TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, İnce’yle görüşeceğini söyleyerek işi birinci turda bitirmek istediğini belirtmişti.

Candaş Tolga Işık, bu sözler üzerine aradığını belirttiği İnce’nin şu ifadeleri kullandığını aktarmıştı: “Kemal bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum.”

Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı "İlk turda bitirmemiz lazım" çağrısıyla ilgili "100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" dedi. @vekilince — Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 23, 2023

Ancak hem Işık’tan hem İnce’den peş peşe ‘düzeltme’ geldi.

Işık, tweet’inin ardından İnce’nin kendisini arayarak şunları belirttiğini aktardı: “… açıklamasındaki ‘Onun sözünü dinlerim‘ ifadesini yanlış bir anlam çıkmaması adına ‘Görüşme teklifini kabul eder, orada söyleyeceği sözleri memnuniyetle dinlerim’ şeklinde söylediğini iletti.”

Muharrem İnce aradı tekrar açıklamasındaki "Onun sözünü dinlerim" ifadesini yanlış bir anlam çıkmaması adına "Görüşme teklifini kabul eder, orada söyleyeceği sözleri memnuniyetle dinlerrim" şeklinde söylediğini iletti. Aynen aktarıyorum. Kamuoyunun bilgisine. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 23, 2023

Benzer bir paylaşım da İnce’den geldi.

“‘Kemal bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim’ dedim. Görüyorum ki sözlerim ‘Sözünden çıkmam’ gibi tuhaf bir manaya çekiliyor. Ayrıca, ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve cumhurbaşkanı adayıyım. Allah’ın izniyle imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez.”

Candan Tolga Işık’a yaptığım açıklama hakkında gelen sorulara toplu cevap vermem gerekirse:

Kemal Bey benimle görüşmek isterse elbette görüşürüm, kendisi benim eski genel başkanım ve ağabeyimdir. Söyleyeceklerini dinlerim dedim.

Görüyorum ki sözlerim “sözünden çıkmam” gibi tuhaf… — Muharrem İNCE (@vekilince) March 23, 2023

Aday olabilmesi için 27 Mart akşamına kadar 100 bin imza toplaması gereken İnce iki günde ulaştığı sayı 51 bin.



