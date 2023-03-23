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Yaramazlara biraz batar!

İnce, ‘Kemal bey benim abimdir, sözünü dinlerim’ demiş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hedef birinci turda seçimi bitirmek” demesi üzerine şöyle konuşmuş: “Kemal bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum.”

Kılıçdaroğlu bu akşam Halk Tv’de şunları söyledi: “(Memleket Partisi) sonuçta bir partidir. Bütün partilere saygı duyarım. Elbette karar, takdir kendisine aittir. Ama hedefimiz birinci turda millet ittifakı olarak kazanmak. Türkiye’yi ikinci bir seçimle yormamak. Seçim birinci turda biter. Vatandaş değişimden yana.”


Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinden sonra İnce’yle konuştuğunu duyurdu.

İnce Işık’a şöyle demiş: “100 bin imzayı toplayayım önce Kemal bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum.”

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İnce, ‘Kemal bey benim abimdir, sözünü dinlerim’ demiş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hedefin birinci turda seçimleri bitirmek olduğu’ sözlerine yanıt verdi: “Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum.”

Akşam Postası / 23 Mart 2023

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